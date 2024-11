Ubijen zapovjednik ruske crnomorske flote, širi se snimka auta raznesenog bombom

Zapovjednik ruske crnomorske flote navodno je poginuo je u eksploziji bombe na Krimu. Mihail Razvožajev, guverner okupiranog poluotoka postavljen u Moskvi, rekao je da je vojni časnik bio u automobilu koji je eksplodirao na ulici u gradu Sevastopolju u srijedu ujutro. Žrtva je identificirana kao Valerij Trankovski, kapetan 1. ranga u floti, navodi Telegram kanal Baza, za koji se govori da ima veze s ruskim obavještajnim službama.

Ubojstvo je izvršila Služba sigurnosti Ukrajine (SBU), rekao je neimenovani izvor za Kyiv Independent. Trankovskog je izvor opisao kao "ratnog zločinca koji je naredio lansiranje krstarećih projektila iz Crnog mora na civilna mjesta u Ukrajini", prenosi Newsweek.

Hitna pomoć stigla je na mjesto događaja oko 10 sati ujutro po lokalnom vremenu, šest minuta nakon eksplozije, no žrtva je ubrzo podlegla ozljedama. Ruski medij Mash rekao je da je Trankovski bio pod nadzorom oko tjedan dana te da je improvizirana eksplozivna naprava bila postavljena ispod automobila i aktivirana na daljinu.

Razvožajev navodi da je otvoren kazneni postupak za sumnju na teroristički čin i da se okolnosti incidenta "utvrđuju". Događaj je uslijedio nakon smrti nekoliko drugih ruskih časnika na okupiranim područjima u Ukrajini tijekom rata. Na društvenim mrežama širi se snimka koja navodno prikazuje automobil uništen u eksploziji.

