Sezonci opet traženi kao 'suho zlato': Treba 70-ak tisuća radnika, sve nade polažu se u ovu skupinu ljudi

Domaći turizam ni ove godine neće moći bez sezonskih radnika, a poslodavci će ponovno morati posegnuti i za strancima. Između 40.000 i 50.000 stalno zaposlenih u hotelskim kućama, kampovima, kafićima, restoranima... prošle je godine u samoj špici, kad je u zemlji svakog dana bilo više od milijun turista, imalo ispomoć i sedamdesetak tisuća sezonaca. Pritom, tijekom prošle godine izdano je rekordnih 206.529 dozvola za boravak i rad stranim radnicima od čega 56.228 upravo za rad u turizmu i ugostiteljstvu (više je izdano jedino u graditeljstvu, 75.071). Većina stranaca lani je stigla radi sezonskih poslova, ali neki su u Hrvatskoj našli i stalni radni angažman.

Potraga turističkih poslodavaca u želji da pojačaju svoje timove već je počela. Jučer je, recimo, otvoren online sajam poslova u turizmu i sezoni Sezonac.hr! Trajat će do do 6. veljače, a moguće mu je pristupiti putem računala, tableta ili mobitela u svakom trenutku, od 0 do 24 sata. – Ima interesa i poslodavaca i posloprimaca, kandidati trenutačno mogu birati između više od 150 raznovrsnih natječaja za posao. U više od 75 posto slučajeva riječ je o sezonskim poslovima, a zanimanje je otprilike na lanjskoj razini – komentira prvi dan sajma Alen Mrvac u ime portala Mojposao, najpoznatijeg brenda međunarodne tvrtke Alma Career Croatia koja sajam i organizira.

Na kraju će, kako zasad stvari izgledaju, sve biti poprilično nalik prošlogodišnjoj turističkoj sezoni kada je hrvatske goste usluživalo gotovo 60.000 stranih radnika te od 15.000 do 20.000 domaćih sezonaca iz raznih dijelova Hrvatske.

– Rano je, tek smo u siječnju, ali sve upućuje na to da bi ovogodišnja turistička sezona po fizičkim pokazateljima mogla biti na tragu lanjske. To, pak, što bismo u 2025. mogli ponoviti turistički promet iz 2024. znači da bi i potreba za dodatnom radnom snagom mogla biti na lanjskoj razini – potvrđuje direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.

Lani je, inače, Hrvatska ugostila 21,3 milijuna turista (18,3 milijuna stranih) i četiri posto više nego 2023. Noćenja je, pak, ostvareno 108,7 milijuna, što je jedan posto više u odnosu na prethodnu godinu. Prošla je godina, pritom, bila bolja i od, do pandemije turistički najbolje 2019. kada je registrirano 20,7 milijuna gostiju i 108,4 milijuna noćenja.

– Moguće je da će biti nekih iznenađenja, ali sve ide prema tome da bismo ove godine mogli imati reprizu lanjske po svim pokazateljima osim kad su u pitanju financije. Naime, na tržištu će se ove godine naći i neki novi ili rekonstruirani objekti i to bi trebalo donijeti i nove, više prihode. Objekti koji su prošli tek redovito održavanje i osvježavanje, cijene su korigirali samo za procijenjenu inflaciju. No cijene se danas formiraju dinamički, praktički na dnevnoj bazi, idu gore-dolje prema aktualnoj potražnji. U svakom slučaju, financijski će učinci nominalno biti bolji nego prošle godine, a o tome koliko će biti i realno veći, još uvijek ima dosta upitnika – smatra V. Ostojić.

Inače, u prvih devet mjeseci lani Hrvatska je od stranih gostiju, prema podacima Hrvatske narodne banke, uprihodila 13 milijardi i 188,7 milijuna eura. To je rast od 1,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2023. i manje-više također repriza prethodne godine. Za razliku od nekoliko prošlih sezona kad su plaće rasle, u tekućoj bi se, nažalost, mogle ponoviti i lanjske platne liste zaposlenih u turizmu budući da se zasad ne nazire osjetnije povećanje turističkog prometa, a samim time ni prostor za osjetnije povećanje plaća.

FOTO Krenuo bojkot trgovina u Hrvatskoj: Građane se poziva da danas ne kupuju