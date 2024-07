U Trogiru počinio 11 teških prometnih prekršaja: Bježao policiji, prolazio na crveno, vozio bez dozvole...

U subotu usred noći na području Trogira odvijala se filmska scena. Naime, oko 3:30 sati u Planom, policijski službenici izdali su zapovijed za zaustavljanje vozaču osobnog vozila, no on se na istu oglušio i počeo bježati. Vozio je kolnikom ulice Ivana Pavla II u smjeru istoka do raskrižja s ulicom Braski dolac u Kaštel Lukšiću. Tamo je ubrzavajući prošao kroz raskrižje i skrenuo polukružno u lijevo u smjeru zapada dok je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo. Dolaskom u mjesto Plano također je projurio kroz raskrižje Trogirske ceste, Ceste Plano i Ulice kralja Trpimira dok je na semaforu bilo uključeno crveno svjetlo.

Vozač je zatim izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom u odvojku ulice Put Muline. Nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste zbog čega je u oštrom zavoju u lijevo izletio izvan kolnika i udario prednjim desnim dijelom vozila u visoko raslinje gdje se zaustavio. Nakon nesreće, izašao je iz vozila i nastavio bježati, a policijski službenici pronašli su ga u 4:30 te su ga odveli na pružanje liječničke pomoći.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da vozač nije bio vezan sigurnosnim pojasom, da je vozilom upravljao bez dozvole bilo koje kategorije, te da je za vrijeme vožnje je koristio mobitel na način koji umanjuje mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja. Nesavjesni vozač odbio je ispitivanje prisutnosti opojnih droga u organizmu iako je posjedovao tablete koje sadrže aktivnu tvar alprazolam, a koje se nalaze na listi opojnih droga.

Osim toga, dodaju iz PU splitsko-dalmatinske, vozač je upravljao vozilom dok mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom zbog prikupljenih negativnih bodova, a za kraj cijele priče prijavljen je i zbog remećenja javnog reda i mira omalovažavanjem i vrijeđanjem policijskih službenika u PP Trogir gdje je mahao desnom rukom na kojoj ima vidljivo istaknutu tetovažu koja omalovažava policijske službenike.

Vozač, 26-godišnji muškarac, je ostvario obilježja prometnih prekršaja iz čl 32., čl. 59., čl. 163., čl. 196., čl, 51., čl, 282., iz čl. 216., iz čl. 286., čl. 293. st 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, iz članka 17. stavka 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira iz članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te je uz optužni prijedlog odveden na općinski prekršajni sud. Muškarac je višestruki prometni recidivist koji je do sada 16 puta prekršajno sankcioniran zbog prometnih prekršaja, te je u optužnom prijedlogu zatraženo da mu se odredi zadržavanje i da mu se izrekne kazna zatvora, a vozilo je privremeno oduzeto. Nakon dovođenja određeno mu je zadržavanje u trajanju od 15 dana.

