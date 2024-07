S 2,18 promila i bez vozačke dozvole u kontra smjeru vozio teretnjak po više ulica u Dubrovniku!?

Prometni policajci vjerojatno se nagledaju svega i svačega no 36-godišnji državljanin Albanije vjerojatno je i njima priredio ne baš ugodno iznenađenje. Jer ispostavilo se da je 36-godišnjak, 7. srpnja ujutro bez položenog vozačkog ispita i s 2,18 promila upravljao teretnim vozilom dubrovačkih tablica i to tako da je po više dubrovačkih prometnica vozio u - kontra smjeru!?

Policajcima je trebalo neke vrije da ga zaustave, a kada su ga zaustavili alkotestirali su ga i ustanovili da nema ni vozački ni položeni vozački ispit. Odveden je na triježnjenje, pa sucu za prekršaje, koji ga je kaznio s 2.940 eura. Što je usput bila najviša kazna koja je prošli vikend izrečena nekom vozaču na području Dubrovnika. Sreća je što u "avanturi" ovog 36-godišnjaka nije stradao ni on ni netko drugi.

I dok je 36-godišnji Albanac platio najvišu kaznu, "čast" da mu je prošli tjedna na području Dubrovnika izmjereno najviše alkohola u krvi pripala je 60-godišnjem državljaninu Hrvatske. Njega je 1. srpnja u 17.30 policija zaustavila u Stonu i nakon alkotestiranja utvrdila da je vozilom upravljao s 2.26 promila alkohola u krvi. On je s 1.320 eura, a vozačka mu je oduzeta na šest mjeseci.

Inače, policija upozorava da je vožnja pod utjecajem alkohola težak prometni prekršaj, a visina kazne ovisi o razni alkohola u krvi. Novčane kazne kreću se u rasponu od 90 do 2650 eura, dok se za više od 1,5 promila u zatvor može ići i na 60 dana. Policija upozorava i da je kažnjivo odbijanje testiranja na droge i alkohol i to novčanim kaznama u rasponu od 1320 do 2650 eura ili zatvorskom kaznom od 60 dana.

