U Sesvetama otvorio neobičnu farmu: Moje kornjače su vrlo brze i odlično prognoziraju vremenske prilike

– Dok se nisam počeo baviti kornjačama, nisam prirodu oko sebe doživljavao onako kako je sad doživljavam – kaže Slavonac sa zagrebačkom adresom Zlatko Dujmić, koji je u Sesvetama otvorio farmu kornjača.Priča je započela prije pet godina.

Zlatkova kći Lea, koja je tada imala samo tri godine, poželjela je imati kućnog ljubimca. On joj je odlučio ispuniti želju, no kako je u to vrijeme imao tvrtku u Brodu, a živio je u Zagrebu, bio je često na putu. Stoga je tražio ljubimca koji će biti najmanje zahtjevan. Ispostavilo se da je to kornjača.

Jedu samo ljekovito bilje

Odlučio se za kopnenu kornjaču jer je jednostavnija za održavanje od vodene. Nabavio je tri čančare, počeo ih je proučavati i zaljubio se u njih. Tako je 2020. nastala Leina farma kornjača. Danas raspolaže sa šezdesetak odraslih jedinki i više od stotinu malih kornjača. Objašnjava kako se kornjače hrane isključivo ljekovitim samoniklim biljem.

Iako se obično misli da su spore, kornjače su zapravo vrlo brze životinje, osobito u vodi. Uobičajeno je i mišljenje da im je razvoj dugotrajan, ali u dobrim uvjetima one jako brzo napreduju, a veličina im se u godinu dana može udvostručiti. Zanimljivo je da prema njima možete predviđati vremensku prognozu – pred svaku promjenu vremena se ukopavaju! – Po kornjačama možete pratiti vrijeme. Ako se počnu ukopavati, moguće je da će se dogoditi nagli pad ili nagli skok temperature. Postoje neke cake po kojima se to može skužiti – nastavlja Zlatko.

Slavonac voli izazove, a simpatični reptili bili su mu izazov. Zanimalo ga je kako uzgajati jednu strogo zaštićenu, k tome još egzotičnu životinjsku vrstu. Skupljao je informacije, javio se u nadležno ministarstvo i počeli su problemi s administracijom. Ako kornjače želite držati u kući, morate imati posebne terarije, a da biste otvorili farmu, nužno je ispunjavanje raznih uvjeta vezanih uz dubinu betona u zemlji, visine ograde, kvalitetu prostora i smještaja...

Cijeli postupak oduljio se na oko sedam mjeseci. Na svijetu živi više od 350 različitih vrsta kornjača, od kojih Dujmić uzgaja samo dvije – Testudo hermanni (obična čančara) i Testudo marginata (obrubljena čančara). Testudo marginata je najveća europska kopnena kornjača, dvostruko veća od Testudo hermannija.

Endemična je vrsta koja živi samo u Grčkoj, Italiji i južnoj Europi. Ima karakterističan i lijep zaobljeni oklop, koji uzgajivači nazivaju suknjica. Zaljubljenicima u gmazove koji požele kupiti kornjaču Dujmić daruje priručnik s uputama koje sve uvjete moraju ispuniti ako ne žele da im ljubimac ugine. Odlučite li se i sami na otvaranje farme, morate imati na umu da se radi o zahtjevnom i skupom hobiju.

– Uzgoj kornjača nije jeftin. Odrasle jedinke su skupe, cijena im je u zadnje vrijeme jako skočila i kreće se od 300 eura za običnu čančaru do tisuću, pa čak i dvije tisuće eura za obrubljenu. Puno je čimbenika koji utječu na cijenu, od ljepote i spola do veličine i starosti. Osim toga, jako ih je teško nabaviti. Ja sam morao proći pola Europe da pronađem pojedine primjerke. Dakle, dok osigurate sve uvjete i nabavite životinje, već u startu bit ćete dobrano u minusu – ističe Dujmić i dodaje kako on prodaje isključivo male kornjače od četiri do osam centimetara koje koštaju od 60 do 100 eura.

Tristan i Izolda napunili 27

Dujmić radi kao odgojitelj u jednoj zagrebačkoj ustanovi. Kada je kolegama s posla rekao da će pokrenuti farmu kornjača, većinom su mu se rugali, no danas je on taj koji se smije. Jer, uspijete li prevladati početne poteškoće, uzgoj ovih prilagodljivih i otpornih životinja koje na Zemlji žive dulje od 250 milijuna godina može se pokazati prilično profitabilnim biznisom.

U zatočeništvu, to jest u kontroliranim uvjetima kornjačama je životni od 50 do 70 godina, ali neke jedinke mogu preživjeti i znatno dulje. Kornjača Jonathan s otoka Sveta Helena u južnom Atlantskom oceanu ove je godine proslavila 190. rođendan i kao takva ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija živuća životinja. – Najstarije kornjače na mojoj farmi su 27-godišnjaci Tristan i Izolda, nazvane po poznatom paru iz tragične srednjovjekovne ljubavne priče. Dobio sam ih od prijatelja iz Istre i ne bih ih prodao ni za kakav novac – zaključio je Zlatko.

