U Sarajevu proglašeno stanje uzbune, kvaliteta zraka je najgora na svijetu: 'Minimalno boravite vani'

Vlada Županije Sarajevo proglasila je u utorak stanje uzbune zbog izrazito zagađenog zraka, budući je po podacima Svjetskog indeksa kvalitete zraka glavni grad BiH nagori u svijetu. Prosječne dnevne vrijednosti PM10 čestica, koje uglavnom sadrže željezo, aluminij i silikate, a nastaju zbog loženja na kruta goriva te ispušnih plinova automobila i industrije, dosegnule su rekordne vrijednosti na pet mjernih postaja, izvijestili su iz Županije Sarajevo.

To je dvostruko više od koncentracija zagađujućih tvari u Daki (Bangladešu) i New Delhiju (Indija), koji su na drugom i trećem mjestu. Indeks kvalitete zraka (AQI) u Sarajevu trenutačno iznosi alarmantnih 368, svrstavajući grad u kategoriju "rizičan". To znači da utječe na zdravlje svih ljudi koji se kreću na otvorenome. Prema izvještajima stručnih tijela Županije Sarajevo osim visokih koncentracija PM10 čestica, u posljednja tri dana bilježe se i prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti sumporovog dioksida.

Kako bi zaštitila zdravlje građana, Vlada Županije Sarajevo uvela je dodatne mjere ograničenja. Zabranjen je promet vozilima s motorima norme EURO3 i niže u užoj gradskoj zoni, a naloženo je privremeno zaustavljanje tehnoloških procesa koji proizvode prašinu, gdje je to tehnički izvedivo. Poslodavcima je preporučeno organiziranje rada od kuće, dok se kapaciteti javnog prijevoza koji ne zagađuje okoliš maksimalno povećavaju.

Promjena vremenskih uvjeta koja bi mogla utjecati na kvalitetu zraka očekuje se tek u četvrtak, no stručno tijelo Županije Sarajevo upozorava da je neizvjesno hoće li to dovesti do značajnog poboljšanja. Vlada apelira na građane da minimiziraju boravak na otvorenom i izbjegavaju fizičke aktivnosti vani. Zavod za javno zdravstvo Županije Sarajevo objavio je detaljne zdravstvene preporuke kako bi se stanovništvo što bolje zaštitilo od negativnih posljedica zagađenja.

