Hrvata iz Stuttgarta pretukli zbog ‘krivog’ dresa

Mario Šolić (37) pretučen je kod hotela “San Marino” u Podstrani pokraj Splita samo zato što je nosio dres bundesligaša Stuttgarta čiji je navijač. Napad su osudile brojne hrvatske zajednice iz Stuttgarta i Njemačke. Kako je za Fenix-magazin rekao Marijev stric Nikola Šolić, koji je i predsjednik Croatije Reutlingen, Marija i njega u srijedu je fizički napala skupina mlađih ljudi koja je od Marija tražila da skine dres koji je nosio.

– Mario je na sebi nosio dres Stuttgarta. Skupina od pet mladića pristupila nam je i na engleskom jeziku pitala Marija čiji to dres nosi – rekao je Nikola nastavljajući da im je Mario također na engleskom jeziku odgovorio da je to dres njemačkog bundesligaša Stuttgarta. Na to su mu oni naredili da ga skine jer se navodno takav dres ne smije nositi “tu kod njih”.

Nakon što je Mario odbio skinuti dres, uslijedio je fizički napad na njega i kidanje dresa. Pritom su napadači fizički napali i Nikolu Šolića koji je nastojao zaštititi sinovca, s kojim je doputovao iz Njemačke kako bi svi zajedno obilježili godišnjicu smrti Marijeva oca, Nikolina brata.

– Nakon što su Mariju pokidali dres i na njegovu tijelu vidjeli tetoviran hrvatski grb, prestali su s napadom i pobjegli – rekao je Nikola, koji je odmah napad prijavio policiji te sa sinovcem otišao u bolnicu na Firulama u kojoj im je pružena pomoć. Policija je, prema Šolićevim riječima, brzo identificirala napadače koje je predvodio 19-godišnji Marko G., već otprije poznat policiji.

U fizičkom napadu Mario je pretrpio teže ozljede glave, a vidljive su bile i ozljede po tijelu. Uz kaznenu prijavu Šolići će pokrenuti i sudski postupak protiv napadača. Šolić je začuđen da se u njegovoj Dalmaciji i Hrvatskoj mogu događati napadi na ljude koji nose dres nekog drugog kluba, ovaj put Stuttgarta za koji navija i velika većina Hrvata iz Stuttgarta i Baden-Württemberga. Upitao je pritom kakvu sliku takvi “navijači” šalju njemačkim i drugim turistima.