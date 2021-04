U Petrinji potpisan ugovor o gradnji 50 temelja za gradnju montažnih kućica

Grad Petrinja se obavezao da će do 30. rujna 2021. godine financirati izgradnju 50 temelja, a udruga "Bauern helfen Bauern - Salzburg " ( BHB ) se obavezuje da će izgraditi 50 tipskih montažnih drvenih kuća na tim temeljima – rezultat je to danas potpisanog sporazuma o suradnji kojeg su potpisali gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović i Theodora Eberle, predsjednica Udruge „Bauern helfen Bauern – Salzburg“ iz Austrije.

„Ja sam danas sretan gradonačelnik zato što postoje tako dobri ljudi koji ovdje pomažu još od devedesetih godina. Vi ste naša prijateljica i ovo je vaš drugi dom. Prve kućice koje su napravljene nakon potresa, te male kućice koje imaju 56 kvadrata i koje su prva pomoć i privremenog karaktera napravljene su iz jedne naše prijateljske i susjedne države Austrije i to se neće nikada zaboraviti. I one kuće koje se ovdje napravili poslije Domovinskog rata su ostale i danas imamo primjere ljudi da u njima žive i da su opstale a prošlo je već skoro 30 godina.“ – rekao je gradonačelnik Dumbović nakon potpisivanja.

Naime, udruga "Bauern helfen Bauern - Salzburg " već nekoliko desetljeća pomaže stanovnicima Banovine gradnjom drvenih kućica. A u vremenu nakon potresa pa do danas izgrađeno ih je desetak. Grad je gradio temelje, a udruga osiguravala građu i gradila kuće, u rekordno kratkom roku.

- Želim još jednom istaknuti da su ovo privatne donacije, sve su to moja obitelj i prijatelji donirali. Svaka ova kuća, svaka ova donacija ima svog privatnog donatora i kada oni vide da je to zaista iskorišteno onako kako treba ja vam garantiram da će oni i dalje pomoći svaku obitelj na način na koji to bude bilo moguće – rekla je Theodora Eberle, predsjednica Udruge „Bauern helfen Bauern“ iz Salzburga.

