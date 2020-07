U pet godina referentica na svoje račune uplatila jedan cijeli općinski proračun!

Ravnih 6.743.978 kuna. Taj je iznos ispario iz proračuna Općine Pribislavec u pet godina, a da nitko u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti to nije primijetio. Barem tako tvrde. Gotovo cijeli jednogodišnji proračun te međimurske općine s oko 3100 stanovnika jednostavno je nestao pred očima zapanjene načelnice, pročelnika i vijećnika.

U Općini koja godišnje skupi manje od tri milijuna kuna prihoda od poreza. Nevjerojatni nestanak javnog novca izašao je na vidjelo tek kad je općinska referentica Aleta Reisinger iznenada, u 59. godini, preminula u srpnju prošle godine. Lavina kostura iz općinskih ormara i ladica ubrzo je zatrpala općinsku upravu, no dosad nitko nije ni pravno, a niti politički, za to odgovarao. Krivnja se svaljuje samo na preminulu službenicu koja je navodno godinama na svoje privatne račune uplaćivala općinski novac. U posjedu smo očitovanja koje je sastavila nova općinska referentica za proračun, financije i računovodstvo Ružica Pintar, koja je zaposlena nakon smrti A. Reisinger.

Nova referentica naišla je, kako ističe, na kaos u vođenju arhivirane dokumentacije. Iznijet ćemo nekoliko konkretnih primjera. Jednom prilikom, u kolovozu 2017., bivša je referentica 24.250 kuna prebacila na svoj račun. - Vjerojatno joj je promaklo da ga temeljnicom prebaci na neki račun troška, ili joj je već bilo svejedno kako će bilanca izgledati - navodi u očitovanju R. Pintar. Prilikom usklađenja s javnim komunalnim i privatnim tvrtkama nisu se knjižile kompenzacije. Neki računi nisu knjiženi, dok su drugi knjiženi dvaput u istoj godini. Iako je Općina 2010. godine kupila računalni program za vođenje analitike imovine, analitika nije vođena. Na jednom kontu su uočeni predujmovi u iznosu od 342.290 kuna koji se prebacuju desetak godina, a kako nema analitike, nema ni podatka kome je Općina te predujmove dala.

U proračunima nije bila predviđena stavka za pokriće gubitaka iz prethodne godine. Prema izvršenju proračuna iz 2016. navodi se manjak od milijun i pol kuna za koji se ne zna otkad se vuče. Prihodi od prodaje stana uknjiženi su umjesto na 295.865 na svega 20.559 kuna, a ne zna se gdje je razlika od 275.305 kuna. Veći dio dokumentacije koja se odnosila na 2018. nije bio proknjižen, već se sve knjižilo 2019., što nije po propisima i zakonima. Porezna uprava je godinama upozoravala referenticu da mora napraviti usklađenje jer puno poreznih kartica ne valja. Komunalna naknada naplaćivala se u gotovini u prostorijama Općine, ali novac nije položen na općinski poslovni račun.

Zbog svega toga nova referentica, koja ima 30 godina iskustva u knjigovodstvenim poslovima, traži da se hitno pozove revizija, bilo državna ili neka revizorska kuća, koja će utvrditi činjenično stanje. Treba, predložila je, osnovati i komisiju koja će sastaviti popis imovine, utvrditi stvarna potraživanja i izraditi početnu bilancu za 2000. godinu. Prema zapisniku Sektora za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija, proračun je u posljednjih pet godina oštećen za 6.743.978 kuna, koliko je, kako se sumnja, pokojna referentica preusmjerila na dva svoja osobna računa.

Prema tom zapisniku, 2014. godine navodno si je isplatila 5.264 kune, 2015. godine 533.286 kuna, 2017. godine 1.746.420 kuna, 2018. godine 1.856.392 kuna, a do srpnja 2019. godine 1.074.680 kuna. Nisu se ti iznosi na osobne račune uplaćivali odjednom, radilo se o više uplata tijekom godina u manjim iznosima. Sve se to pravdalo plaćanjem javne nabave, projekata, obračunima naknade za vode, koncesijama i računima koje su dostavila razna poduzeća. Načelnica Višnja Ivačić (HNS) unatoč traženju oporbe odbija dati ostavku sve dok ne završi istraga i utvrdi se kolika je njezina odgovornost, ako postoji.

Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

- Stručno-tehnički posao u jedinicama lokalne samouprave povjeren je profesionalcima koji uživaju uobičajenu razinu povjerenja - pravdala se načelnica koju je na čelu Općine od 2009. godine. Općine koja je, kakve li ironije, bila uvrštena u skupinu najtransparentnijih. Dobila je čistu peticu. Načelnica se zbog zdravstvenih razloga nije pojavila na nekoliko sjednica Općinskog vijeća.

- Danas imamo saznanja da je skoro cijeli knjigovodstveni i računovodstveni dio posla rađen krivo, mimo pravila struke, čime je Općina oštećena za višemilijunski iznos - ističe vijećnik Matija Ladić (Demokrati), koji taj slučaj vidi kao još jedan dokaz da treba ukinuti dio jedinica lokalne samouprave, spajati ih u manje cjeline i formirati regije, čime bi se, smatra, smanjilo uhljebništvo, nepotizam i nepotreban državni aparat. Vijećnik SDP-a Nenad Pintarić kaže da je nevjerojatno da načelnica još nije podnijela ostavku.

- Kako u nekoliko godina može nestati 6,7 milijuna kuna, a da se to ne zna? Godišnje je to u prosjeku 1,6 milijuna kuna. Čuo sam da bi šteta mogla biti i veća kad se istraže i godine prije 2014. - veli Pintarić kojem nije jasno ni kako to da poduzeća, među kojima su i javna, godinama nisu pitala Općinu zašto im neki računi nisu plaćeni.

- Kako je to moguće? - čudi se. Policijska uprava međimurska je početkom ove godine provela kriminalističko istraživanje i dostavila izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. U DORH-u nam kažu da je slučaj preuzeo USKOK.