Rješenje o istrazi imalo je 29 osoba, istražuje se tko je javio Rimac da je prate

Afera Vjetroelektrane pokrenula je pravi mali rat izjavama i priopćenjima između Vlade i DORH-a. Iako dužnosnici HDZ-a redom izjavljuju kako su uvjereni da im afera u sklopu koje je troje njegovih dužnosnika završilo u jednomjesečnom pritvoru neće naštetiti u izbornoj kampanji, u stranci je ova priča izazvala priličnu rezignaciju. HDZ-ovci su mahom uvjereni da istraga nije slučajno probijena baš u predizborno vrijeme, a u neslužbenim razgovorima iznose teorije da iza toga stoje strukture povezane s njihovim političkim oponentima, upirući prstom u – SDP. Premijer Andrej Plenković otvoreno proziva tijela progona za curenje informacija iz istrage u medije.

I Bošnjaković po DORH-u

– Te informacije mogle su iscuriti samo iz DORH-a i policije. Ne valjda iz knjižnice. I to nije prvi put. Sjetite se samo poruka iz SMS afere koje su isto tako iscurile u javnost. To je katastrofa – govori već dva dana Plenković, “ratujući” s DORH-om i USKOKom, koje optužuje da su medijima dojavili sadržaje tajno snimljenih razgovora koji teško inkriminiraju Josipu Rimac, ali u cijelu priču uvlače i druge osobe, više pozicionirane u HDZ-u. U taj krug ušla je i Tena Mišetić, jedna od najbližih premijerovih suradnica. Zbog svega toga razumljivo je da je premijer nervozan, no zato nije razumljivo što radi pritisak na DORH i USKOK, koji bi trebali biti neovisni.

Iz USKOK-a je u utorak priopćeno da oni nisu odgovorni za to što su transkripti tajno snimljenih razgovora procurili u javnost, ali i da su naložili policiji da provede izvide zbog pucanja mjera. Drugim riječima, istražuju je li Josipi Rimac dojavljeno da je se tajno prati te, ako jest, tko je to učinio. S druge strane, iz USKOK-a su objasnili i da su rješenje o provođenju istrage, u kojem su djelomično navedeni sadržaji nekih razgovora, dobili odvjetnici i optuženici, što je sveukupno 29 osoba. No obrazloženje USKOK-a nije zadovoljilo premijera, koji ga je javno priupitao kako je u manje od 24 sata mogao saznati da informacije nisu procurile od njih.

U sličnom tonu po DORH-u je jučer opleo i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, koji je priopćenje Državnog odvjetništva nazvao potpuno sekundarnim, uz poruku kako ga zanima ime i prezime konkretnog počinitelja.

– Nisam siguran da su oni poduzeli sve mjere u ovo vrijeme. Nemam neke dokaze i nisam tijelo koje vodi brigu. Ako je došlo do curenja informacija, to treba istražiti i procesuirati onoga tko je to učinio – poručio je Bošnjaković. Treba naglasiti, što bi i premijer i ministar pravosuđa kao pravnici trebali znati, da istraga nije tajna, nego nejavna te da je posao medija da, ako rade svoj posao kako treba, otkriju za što se sumnjiči Josipu Rimac i ostale. Jer ta je informacija u javnom interesu, s obzirom na to da se sumnja da je ona koristila svoj utjecaj kako bi pogodovala privatnom investitoru. Pri čemu je osumnjičena da je u priču uvukla i druge ljude koji plaću primaju iz državnog proračuna. Zato javnost ima pravo znati, ma što premijer o tome mislio, za što se nju i druge osumnjičene HDZ-ovce tereti. U priču vezanu za curenje informacija uključio se i zagrebački Županijski sud, čiji suci istrage izdaju naloge za tajna praćenja i prisluškivanja. S toga je suda poručeno da istragu u tom predmetu vodi USKOK, kod kojeg je cjelokupni spis predmeta, te da okrivljenici i njihovi branitelji imaju pravo uvida u spis od trenutka kada je okrivljenik ispitan. A glede provođenja posebnih dokaznih radnji, odnosno tajnog prisluškivanja, koje je provedeno prije uhićenja Josipe Rimac i ostalih, sa zagrebačkog Županijskog suda poručeno je da “nijedan okrivljenik, odnosno branitelj nije zatražio uvid i razgledavanje tih spisa s naglaskom da se u tim situacijama odobrava samo uvid u sudske naloge, a ne i u sadržaj provedenih mjera”.

Milanovićeve strelice

Nervozu među HDZ-ovim dužnosnicima dodatno podgrijavaju i izjave predsjednika države Zorana Milanovića, koji premijeru spočitava da poziva na linč kada DORH-u sugerira da istražuje ne samo HDZ-ove nego i afere drugih stranaka, primjerice nezakonitosti oko tribina za EPK Rijeka. Takve izjave Milanović smatra opasnima i tvrdi da se one mogu protumačiti kao mig DORH-u da radi ono što mu kaže politika. Bošnjaković, međutim, kaže da je premijerova izjava bila u ustavnim okvirima.

– Kriteriji u procesuiranju i provođenju istražnih radnji moraju biti jednaki za sve – kazao je Bošnjaković, čime je dao do znanja da, baš kao i premijer, smatra da bi DORH mogao biti aktivniji kada je riječ o aferama koje se vežu za SDP. Zoran Milanović svojim izjavama tijekom posljednjih mjesec dana itekako utječe na predizbornu kampanju jer HDZ vrlo često prisiljava da debatira s njim umjesto s Davorom Bernardićem, koji im je ključni izborni protivnik. U HDZ-u su svjesni da bi s Bernardićem lakše izišli na kraj, ali priznaju da ne nalaze načina kako izići na kraj s Milanovićem podbadanjima.