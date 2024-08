U osam godina izvansudsku nagodbu o stečaju sklopilo samo 16 građana

Općinski sud u Varaždinu otvorio je i odmah zaključio jednostavni stečaj potrošača iz Donjeg Vratnog koji se oslobađa plaćanja obveza prema Eos Matrixu u iznosu od oko tisuću eura. Kako se dužnik nije u zakonskom roku od 15 dana očitovao o Fininom prijedlogu o pokretanju stečaja, a nije ni dostavio popis imovine, smatra se da je suglasan s provođenjem postupka i da nema imovine iz koje se mogu namirivati njegovi vjerovnici. Taj konkretni dužnik imao je blokiran račun čak 1193 dana, a u te tri godine ostvario je samo manje iznose dohotka od imovine i imovinskih prava u iznosu od oko 115 eura. Ne posjeduje automobil, kao ni poslovne udjele ili vrijednosne papire, a nije ni vlasnik nekretnina.

Fina je prošlog mjeseca potrošačima poslala 4659 poziva na dostavu očitovanja o dugu, gotovo tisuću više nego u lipnju. Ove godine, zaključno s prvim danom kolovoza, takvih je poziva razaslano 25.369. Cijele prošle godine, prema Fininom izvješću, pozive je na svoje adrese primilo 46.140 potrošača, znatno više nego u 2022. godini, kad ih je bilo 28.762. Od onih koji se odazovu, većina se izjasni da nije suglasna sa stečajem. Zakonom o stečaju potrošača Fina svim potrošačima koji imaju evidentirane dugove do 2654 eura glavnice i neprekidno su u blokadi duže od tri godine, poštom dostavlja pozive na dostavu očitovanja, a ako dostava poziva ne uspije, objavljuje se na e-oglasnoj ploči sudova. Za potrošača koji je suglasan s time da se za njega provede navedeni postupak, Fina će nadležnom općinskom sudu podnijeti Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.

U takvom jednostavnom postupku stečaja potrošača sud utvrđuje vrijednost imovine potrošača, pa ako utvrdi da je njezina vrijednost manja od 1327 eura, donosi rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja, kojim ga se oslobađa preostalih obveza. Ako je vrijednost imovine veća od 1327 eura, sud donosi rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja i imenuje povjerenika koji je dužan u roku 12 mjeseci unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava potrošača. Postoji i mogućnost izvansudskog postupka pred savjetovalištem, koji nije obvezan. Zanimljivo je da lani nije zaprimljen nijedan takav zahtjev, a 2022. godine samo tri. Od 1262 zahtjeva za izvansudski postupak od 2016. do kraja prošle godine samo je 16 završilo nagodbom! U jednom je predmetu Eos Matrix osporavao popis imovine potrošača uz obrazloženje da svaka osoba ima u vlasništvu određene pokretnine koje se nalaze u nekretnini u kojoj živi, no ocjena je suda da je vjerovnik paušalno osporio popis imovine i nije dostavio nikakav dokaz. Sud do podataka o vrijednosti potrošačeve imovine dolazi preko Fine koja je ovlaštena podatke pribavljati od Ministarstva financija, Porezne uprave i drugih tijela i osoba koje vode evidencije o imovini potrošača.