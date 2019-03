U ljekarne stigla abortivna pilula: Izdaje se na recept i može se dobiti u roku od 48 sati

Na hrvatskom je tržištu dostupna ključna kombinacija lijekova za medicinski abortus, neinvazivnu metodu prekida trudnoće, kao alternativu kirurškom obavljanju pobačaja, piše Slobodna Dalmacija.

Kako je pisao Večernji list, abortivna pilula Mifegyne 200 dobila je nedavno odobrenje Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), a sada je dostupna u ljekarnama.

Lijek se izdaje na recept u ljekarni. Ima ga za naručiti u veledrogerijama i svaka ga ljekarna može nabaviti u roku 24 ili 48 sati.

– Nadale smo se da će naša nastojanja rezultirali omogućavanjem medikamentoznog pobačaja u Hrvatskoj i konačno se to i dogodilo. To je sjajna stvar, prije svega zbog toga što se radi o vrlo sigurnom lijeku, koji omogućava sigurniji i manje stresan pobačaj za žene. Više neće morati ići na kiretažu, čime se snižava i rizik od infekcija. To je dobitak za žene, ali i za zdravstveni sustav – rekla je Daniela Drandić, voditeljica Reproduktivnog programa u "Rodama" koje su ovu odluku dočekale s oduševljenjem.