Poljaci: Rusi su znali zašto su raketirali bazu u blizini naše granice, poslali su poruku NATO-u

Danas je 19. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruske snage svoje su napade proširile na zapad Ukrajine. Gradovi su pod stalnom paljbom Rusije, a najteže je u Mariupolju gdje lokalne vlasti tvrde kako je ubijeno više od 2.000 civila. Ukrajinu je, prema UN-u, napustilo oko 2,7 milijuna ljudi.

Ključni događaji:

Američki dužnosnici vjeruju da je Rusija tražila vojnu potporu od Kine zbog tvrdnji da ruskoj vojsci nedostaje određenih vrsta naoružanja

od Kine zbog tvrdnji da ruskoj vojsci nedostaje određenih vrsta naoružanja Jedna osoba poginula je, a još nekoliko je ozlijeđeno u jutrošnjem bombardiranju stambene zgrade u Kijevu, a preminula je i trudnica iz bolnice u Mariupolju koju su Rusi raketirali prošli tjedan

Ramzan Kadirov, čelnik Čečenije , navodno je u Ukrajini zajedno s ruskim snagama

, navodno je u Ukrajini zajedno s ruskim snagama Pregovori između Ukrajine i Rusije će se nastaviti u ponedjeljak, a dužnosnici s obje strane nude oprezni optimizam unatoč malo dokaza da se stav ruskog predsjednika Vladimira Putina promijenio

Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao je NATO da uvede zonu zabrane letova nakon napada na vojnu bazu koji je doveo borbe blizu poljske granice. "Ako ne zatvorite naše nebo, samo je pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na vaš teritorij, na teritorij NATO-a", rekao je.

nakon napada na vojnu bazu koji je doveo borbe blizu poljske granice. "Ako ne zatvorite naše nebo, samo je pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na vaš teritorij, na teritorij NATO-a", rekao je. Rusko ministarstvo obrane priznalo je odgovornost za raketni napad na Međunarodni centar za održavanje mira i sigurnosti, vojnu bazu, u blizini poljske granice u nedjelju

Tijek događaja:

9:25 - Ukrajinska hitna služba ispravila je informaciju o broju stradalih u raketiranju stambene zgrade jutros u Kijevu. Kažu da je jedna osoba poginula, a ne dvije. Nekoliko osoba je ozlijeđeno.

Pogledajte kako zgrada sada izgleda:

The rescue operation is almost completed at the site of the shelling in Obolon, a northern district of Kyiv. Two people have been killed in the early morning strike.



Video: Illia Ponomarenko/The Kyiv Independent pic.twitter.com/oGZL9Fn0qz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

9:23 - Ruski raketni napad na ukrajinsku vojnu bazu u blizini poljske granice jučer je bio pokušaj prijetnje NATO-u, rekao je zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Marcin Przydacz za BBC. Najmanje 35 ljudi poginulo je u napadu na bazu Yavoriv, oko 20 kilometara od granice s Poljskom, članice NATO saveza.

Przydacz kaže da je potez Rusije bio "vrlo provokativan".

- Sigurno su znali da je ova vojna baza smještena vrlo blizu poljske granice - rekao je.

- Naravno da su Rusi znali što gađaju i htjeli su zaprijetiti NATO-u... Htjeli su poslati poruku prijeteći NATO-u - ponovio je. Przydacz kaže i da se boji da su "njegova zemlja i nekoliko drugih zemalja u opasnosti jer Putin pokušava uništiti svijet u kojem živimo".

9:11 - Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su tvrdnje američkih dužnosnika da je Rusija tražila od Pekinga vojnu opremu za svoju invaziju u Ukrajini "dezinformacije" iz Sjedinjenih Država.

Komentari su uslijedili tijekom redovnog brifinga kineskog ministarstva vanjskih poslova u Pekingu, izvijestio je Reuters.

9:04 - Ukrajina će pokušati evakuirati zarobljene civile kroz 10 humanitarnih koridora, uključujući gradove u blizini glavnog grada Kijeva i u istočnoj regiji Luhanska, kaže potpredsjednica vlade Irina Vereščuk.

- Još jednom ćemo pokušati deblokirati kretanje humanitarnog konvoja koji nosi hranu i lijekove u lučki grad Mariupolj iz Berdjanska u jugoistočnoj Ukrajini - rekla je ona u video obraćanju.

8:45 - Ukrajinski savjetnik ministarstva unutarnjih poslova Anton Gerašenko potvrdio je da će se ruski i ukrajinski pregovori nastaviti danas u 10.30 sati po lokalnom vremenu.

Pregovori bi se trebali održati putem video-konferencije, javlja The Kyiv Independent.

⚡️Ukrainian, Russian delegations to restart negotiations via video conference at 10:30 a.m. Kyiv time.



Source: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko, citing member of the Ukrainian delegation David Arakhamia. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

8:33 - Objavljene su i snimke kod tvornice zrakoplova Antonov kod Kijeva neposredno nakon jutrošnjeg napada.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

8:29 - Zamjenik guvernera Krima koji je Rusija anektirala 2014., rekao je da je poluotok sada povezan kopnenim koridorom s područjima separatističke regije Donbas u istočnoj Ukrajini, prenosi ruska novinska agencija RIA u ponedjeljak.

RIA citira Georgija Muradova koji je rekao da su ruske snage zauzele cestu od Krima do Mariupolja. Ukrajinska strana nije potvrdila ove navode.

To bi moglo pomoći dopremi humanitarne pomoći za narod Donbasa, ustvrdio je Muradov, kako prenosi RIA.

Istodobno, službeni Kijev kaže da su ruske postrojbe blokirale konvoj s humanitarnom pomoći za opkoljenu luku Mariupolj koja danima krvavi pod ruskim napadima, svi pokušaji evakuacije stanovnika do sada su propali, a do grada ne uspijeva stići ni konvoj humanitarne pomoći.

7:51 - Tvornica zrakoplova Antonov pogođena je u ruskom bombardiranju, no još nisu poznati detalji incidenta. Radi se o tvornici koja se nalazi oko 11 kilometara sjeverozapadno od glavnog grada.

Ukrajinske oružane snage tvrde da su su u jednom danu uspjele uništiti četiri ruska borbena zrakoplova, tri helikoptera te bezbroj vozila.

''Rusija nije značajno napredovala, a glavni napori Moskve i dalje ostaju na zadržavanju i konsolidiranju okupirane granice'', napisali su.

7:39 - Trudnica i njeno dijete preminuli su nakon što je Rusija napala bolnicu u Mariupolju u kojoj je trebala roditi, javlja AP.

Fotografije gdje ženu nekoliko djelatnika hitnih službi nosi na nosilima u bolnicu u ruševinama grada obišle su svijet, a u međuvremenu je prebačena u drugu bolnicu. Liječnici su inducirati porod kako bi ju probali spasiti, no dijete i žena su ipak preminuli.

AP images of a pregnant woman being rushed to an ambulance after Russia bombed a maternity hospital in Mariupol where she was meant to give birth shocked the world. @AP has learned that the woman and her baby have died.https://t.co/yZPZwgbLz8 — The Associated Press (@AP) March 14, 2022

7:32 - Dvije osobe poginule su, a troje je ozlijeđenih u jutrošnjem bombardiranju zgrade u Kijevu.

''Prema informacijama dosad, dva tijela pronađena su u zgradi od devet katova, devetero je osoba hospitalizirano, a devetero je pružena pomoć na mjestu događaja'', izvijestile su ukrajinske hitne službe.

Javljeno je kako je još 15 osoba spašeno iz vatre koju su vatrogasci dosad uspjeli lokalizirati, a 63 civila je evakuirano iz zgrade.

7:28 - Crveni križ upozorio je kako bi u Mariupolju moglo doći do najgoreg mogućeg scenarija po pitanju civila koji nisu u mogućnosti napustiti grad.

''Ukoliko strane odmah ne dogovore konkretni humanitarni dogovor, najgori scenarij očekuje stotine tisuće civila koji se nalaze usred teških napada u Mariupolju'', piše u priopćenju.

''Strane moraju točno dogovoriti vrijeme prekida vatre te lokacije sigurnih prolaza, a potom i osigurati da se taj dogovor poštuje'' dodali su.

7:22 - Ukrajinski mediji javljaju kako je u bombardiranju gradu Rivne, zapadno od Kijeva, pogođen TV toranj, no još nema informacija o žrtvama.

Jutros se u Lavovu, Zakarpatsku, Harkivu i Odesi oglasio alarm za uzbunu.

Air-raid sirens in Lviv again - second time this morning #UkraineRussiaWar — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 14, 2022

6:57 - BBC je objavio snimku bombardiranja nebodera u Mariupolju. Napad se dogodio jučer, a Mariupolj je cijeli dan bio pod raketiranjem Rusa. Na snimci se vidi kako su dva nebodera pogođena ruskom raketom.

6:45 - Stambena zgrada u kijevskoj četvrti Obolon pogođena je jutros. Zgrada je u požaru, vatrogasci su na terenu i gase vatru, a ne zna se ima li žrtava.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

6:00 - Čelnik ruske republike Čečenije Ramzan Kadirov, saveznik predsjednika Vladimira Putina, rekao je u ponedjeljak da je u Ukrajini s ruskim vojnicima koji vode ofenzivu u toj zemlji. Kadirov, kojeg su međunarodne nevladine organizacije osudile zbog teških povreda humanitarnog prava u njegovoj kavkaskoj republici, objavio je na Telegramu video u kojemu je prikazan u maskirnoj odori dok proučava vojne planove s vojnicima.

5:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je u ponedjeljak pozvao NATO da uspostavi zonu zabrane letenja iznad njegove zemlje, upozorivši da bi u protivnom "ruske rakete" mogle padati po njegovim zemljama članicama. "Ako ne zatvorite naše nebo, samo je pitanje vremena kada će ruske rakete početi padati na vaš teritorij, na teritorij NATO-a", rekao je Zelenski u video snimci objavljenoj netom poslije ponoći.

