Nastavljaju se žestoke borbe, najteža situacija je u Mariupolju gdje se ljudi tuku za komad kruha i kap vode

Ni francuski predsjednik Emmanuel Macron ni njemački kancelar Olaf Scholz, koji su dugo razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, nisu ga uspjeli uvjeriti da prelomi i zaustavi vojnu operaciju. Štoviše, nakon razgovora s njima Putin je pojačao intenzitet napada i svoje napade proširio na zapad Ukrajine. Ruski bombarderi bombardirali su međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti u blizini Lavova, gdje strani instruktori obučavaju ukrajinsku vojsku. Najmanje 35 vojnika je ubijeno, a 134 ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na vojnu bazu, a za sada još nema podataka nalaze li se među poginulima i ranjenima i strani instruktori.

Stežu obruč

Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnost osnovan je 2007. godine u gradu Javoriv, oko 10 kilometara od poljske granice i 60 kilometara od centra grada Lavova. Baza se prostire na površini od oko 390 četvornih kilometara i može primiti do 1790 ljudi, iako se ne zna koliko je ljudi bilo u bazi u trenutku napada. Baza se obično koristi za obuku i vježbe ukrajinske vojske i njezinih NATO partnera, uglavnom u sklopu Partnerstva za mir, programa usmjerenog na jačanje suradnje između članica i nečlanica NATO-a, kao i za obuku ukrajinskih snaga za mirovne misije. U toj vojnoj bazi, kako tvrde iz Ministarstva obrane Rusije, nalaze se vojni instruktori iz SAD-a, Kanade, Britanije i baltičkih zemalja. Prema podacima ruske obavještajne službe, baza Javoriv u predgrađu Lavova korištena je kao kamp za obuku i okupljanje plaćenika i terorista, kao i za skladištenje oružja iz inozemstva. Bio je gađan s “osam visoko preciznih projektila s velikih udaljenosti”. Gađanje vojnog poligona Javoriv uslijedilo je nekoliko sati nakon što je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov upozorio da će konvoji oružja koji u Ukrajinu stižu iz inozemstva biti legitimne mete ruskih snaga. Podatke ruske obavještajne službe potvrdio je i ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov kazavši kako u napadnutoj bazi “rade strani instruktori”.

U međuvremenu, nastavljaju se žestoke borbe diljem Ukrajine i ruske snage svaki dan sve više stežu obruč oko gradova kao što su Kijev, Sumi, Mariupolj i Mikolajiv. Ukrajinska strana navodi da su Rusi u gradu Irpinu ubili američkog novinara Brenta Renauda koji je radio za New York Times. Najteža situacija je u Mariupolju u kojem nema hrane, struje niti grijanja. Prema izvještajima raznih humanitarnih organizacija, ljudi se tamo tuku za komadić kruha i kap vode. Zbog nastale situacije, Kijev je objavio da se planira uspostava 14 humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ukrajinskih gradova.

– Tako će konvoj s nekoliko tona humanitarne pomoći ponovno pokušati doći do opkoljenog lučkog grada Mariupolja – rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk.

U konvoju su i prazni autobusi koji na povratku trebaju prevoziti stanovnike iz Mariupolja do Zaporižja. Dosad su propali svi pokušaji uspostave humanitarnih koridora u Mariupolju. Ukrajina i Rusija krivnju za to prebacuju jedna na drugu dok ljudi umiru od gladi i hladnoće. Kako su sva politička nastojanja da se zaustavi ruska invazija na Ukrajinu propala i svaki dan se sukobi sve više šire i približavaju Poljskoj, zemlji koja je članica NATO-a, svi su zabrinuti zbog širenja zone leta ruskih bombardera koji su nadlijetali u blizini poljske granice bombardirajući bazu Javoriv te mogućnosti dolaska do susreta između poljskih i ruskih bombardera, što bi mogla biti iskra za uključenje NATO-a u rat s Rusijom. Putin je već je ranije zaprijetio uporabom kemijskog i nuklearnog naoružanja dođe li do rata s NATO-om.

Poljsko upozorenje

Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je da bi ruska uporaba kemijskog oružja u Ukrajini sve promijenila.

– NATO i njegovi čelnici pod vodstvom SAD-a morat će sjesti za stol i zaista ozbiljno razmisliti što učiniti, jer tada počinje biti opasno – rekao je poljski predsjednik Andrzej Duda.Otkad je Putin počeo invaziju, SAD je zabrinut u pogledu mogućeg uvlačenja NATO-a u širi rat s Rusijom. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi Rusija nakon invazije na Ukrajinu mogla upotrijebiti kemijsko oružje te upozorio da bi takav potez bio ratni zločin. Rusija je postavila guvernerku na jednom osvojenom ukrajinskom teritoriju. Lokalna proruska zastupnica Galina Danilčenko imenovana je nakon što su ruski vojnici oteli izabranog gradonačelnika Melitopolja Ivana Fedorova te je pozvala stanovnike grada na jugu Ukrajine da se “prilagode novoj stvarnosti”. U gradu Herson, koji je ruska vojska nedavno osvojila, organizirat će se referendum na kojem će se stanovnici izjasniti o pripajanju Rusiji.