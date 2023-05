U Karlovcu se ne očekuju poplave, prognoze su se popravile: 'Podijeljene su tisuće vreća s pijeskom'

U Karlovcu se gradski Stožer civilne zaštite priprema za obranu od najavljenih visokih vodostaja rijeka na karlovačkom području. Sve službe su u pripravnosti i dogovaraju daljnje aktivnosti. Operativne snage, komunalne tvrtke sa svojim djelatnicima i Hrvatske vode sa svojim kooperantima pune vreće sa pijeskom za izgradnju zečjih nasipa ugroženih područja. Vodostaji Kupe i Korane su tijekom noći bili u laganom opadanju i stagnaciji, prema posljednjim informacijama Ravnateljstva civilne zaštite.

Po riječima Zorana Pavlovića, voditelja ispostave Hrvatskih voda za karlovačko područje, Karlovac ne bi trebao biti suočen s poplavama s obzirom na to da su se prognoze vezane za padaline i rast vodostaja rijeka znatno popravile u posljednja 24 sata. Ne očekuju se niti tolike oborine, niti bi trebalo doći do porasta rijeka do tih razina da ugrožavaju naselja, javlja s terena Večernjakova novinarka Snježana Bičak.

VIDEO Rijeka Korana u Karlovcu pod kontrolom, izlijevanja ne bi trebalo biti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Iako su prognoze bile da će Kupa narasti preko 850 centimetara, što bi stvorilo probleme, sada su prognoze takve da ne bi trebala prijeći visinu od 800 centimetara, što ne predstavlja problem za naselja uz karlovačke rijeke, no bez obzira na to, vrijeme je nepredvidivo. Mi od nedjelje obilazimo teren i pokušavamo preventivno djelovati. Zato je postavljen zečji nasip uz Koranu u Karlovcu, a podijeljene su i tisuće vreća s pijeskom na lokacijama koje su inače u slučajevima poplava najugroženije, a to su uzvodno Brodarci i Mala Jelsa, a nizvodno od naselja Selce preko vodostaja Husja pa dalje u Pokupskoj dolini - kazao je Zoran Pavlović na tiskovnoj konferenciji u Karlovcu.

U naseljima uz Koranu gdje su izgrađeni sustavi za obranu od poplava postoji potreba ispumpavanja zaobalnih voda, ali tvrtke koje to rade na terenu su i paze na situaciju.

VIDEO Ne očekuje se poplava rijeke Kupe u Karlovcu, prognoze su se popravile