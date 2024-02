U javno savjetovanje pušten prijedlog produljenja snižene stope PDV-a na plin

Ministarstvo financija u subotu je u javno savjetovanje uputilo prijedlog izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kojim se produljuje primjena niže stope PDV-a od 5 posto za isporuku prirodnog plina, grijanja toplinskih stanica te ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

Važećim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost niža stopa PDV-a propisana je do 31. ožujka 2024. , a prema prijedlogu zakonskih izmjena, ta bi se mjera nastavila do 31. ožujka 2025. godine, priopćili su iz Ministarstva financija. Niža stopa PDV-a od 5 posto nastavila bi se primjenjivati na isporuku prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane uz tu isporuku te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.



Zakonske izmjene upućene su u javno savjetovanje po hitnom postupku, a procjenjuje se da će predložene mjere imati utjecaj na smanjenje prihoda državnog proračuna Republike Hrvatske s osnove PDV-a u iznosu od oko 46 milijuna eura godišnje, navodi se u tekstu prijedloga s javnog savjetovanja. Javno savjetovanje otvoreno je do 25. ožujka.

