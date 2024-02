Iako je 'pao' na Odboru za financije, Žigmana potvrdio Sabor – još šest godina vodit će Hanfu

Dogodilo se upravo ono smo i najavili – iako čelnik Hanfe Ante Žigman i ostatak Upravnog vijeća koje je predložila Vlada nisu dobili potvrdu Odbora za financije i državni proračun, Sabor ih je danas izglasao. Znači da će i sljedećih šest godina Žigman biti predsjednik, Tomislav Ridzak zamjenik, a članovi Upravnog vijeća Hanfe Jurica Jednačak i Antun Palarić. Nova je članica i Anamarija Staničić umjesto Ilijane Jeleč.

– Hanfa će nastaviti djelovati u javnom interesu s posebnom pažnjom na održavanje financijske stabilnosti i zaštite potrošača. Očekuje nas veliki posao na provedbi klimatske tranzicije u financijskom sektoru, uspostavljanju novog nadzora tržišta kriptoimovine, potpori daljnjem razvoju tržišta kapitala te održavanju stabilnosti tradicionalnog nebankarskog financijskog sektora. U svrhu postizanja tih ciljeva, nastavit ćemo jačati međunarodnu suradnju s nama sličnim regulatorima, a posebno s regulatorima u regiji koji su na europskom putu. U novom mandatu bit ćemo čvrsto predani zadacima koji su nam zacrtani zakonom, s time da ćemo se prilagođavati svijetu oko nas koji se mijenja - izjavio je povodom imenovanja Žigman protiv čijeg su imenovanja bila četiri člana Odbora za financije, dok su četiri, uključujući predsjedavajuću HDZ-ovu Grozdanu Perić bili za.

Zvonimir Troskot (Most) koji je u Odboru glasao protiv njegova imenovanja zamjera mu da kao regulator nije adekvatno proveo istragu oko trgovanja obveznicama zamjenice guvernera Sandre Švaljek, pokretanje istrage protiv Allianza ZB zbog odbijanja ulaganja u Fortenovu o čemuje pisao i Financial Times, kao i zaštitu Martine Dalić u aferi Borg.

Ono što je definitivno sporno je način izbora ključnih ljudi koji nadziru financijske regulatore: i Hanfu i HNB – ne postoji ni javni poziv ni javni natječaj, nego se netransparentnim putovima nađu na popisu koji Vlada predloži Saboru na usvajanje, čak i kad ne dobiju povjerenje savjetodavnog tijela kakav je odbor za financije.

A Žigman i njegovih četvero suradnika nadzirat će portfelj čija vrijednost gotovo dostiže Državni proračun Republike Hrvatske bez ikakve supervizije s obzirom da se za najveći dio njegova portfelja, onaj mirovinskih fondova, europski regulator EIOPA (Europsko nadzorno tijello za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) proglasio nenadležnim.

U priopćenju koje ja Hanfa poslala povodom imenovanja, navedeni su i podaci iz životopisa članova Upravnog vijeća:

Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hanfe od veljače 2018., a u prethodnom je razdoblju uvelike intenzivirao međunarodne aktivnosti Hanfe. Od lipnja 2023. član je Upravnog odbora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), a već od prije i na čelu Upravljačkog odbora za rizike i financijsku stabilnost EIOPA-e. Uz to, član je Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS) kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja). Samo neke od ranijih funkcija su bile: pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje, državni tajnik u Ministarstvu financija, potpredsjednik Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te član Pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora EU-a (ESDM). Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci, odakle je, iz Ureda guvernera, imenovan u Upravno vijeće Hanfe.

Jurica Jednačak obnašao je od 2013. godine do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hanfe funkciju predsjednika Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. do 2000. godine bio je suradnik na Institutu za međunarodne odnose, a od 2001. radio je kao voditelj Odjela za uvrštenje vrijednosnih papira na Zagrebačkoj burzi. U Hrvatskom Telekomu bio je zaposlen od 2003. do 2006. kao pomoćnik direktora Korporativnog sektora riznice, nakon čega prelazi u Direkciju investicijskog bankarstva Zagrebačke banke, gdje je bio voditelj Službe brokerskih poslova za korporativne klijente. Direktor brokerskih poslova u Zagrebačkoj banci postaje 2007. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. godine.

Antun Palarić postao je 2009. sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, nakon čega je karijeru nastavio u Hanfi kao član Upravnog vijeća od 2018. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te položio pravosudni i javnobilježnički ispit. Bio je sudski vježbenik te sudski savjetnik Općinskog suda u Dugom Selu, predsjednik Općinskog suda u Klanjcu. Od 1992. do 1995. bio je šef Kabineta ministra pravosuđa i uprave te šef Kabineta ministra pravosuđa. Od 1995. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu uprave. Od 1999. do 2000. godine bio je ravnatelj Državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nakon čega vrši dužnost tajnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Godine 2004. postaje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, a 2009. godine sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske. Obnašao je i funkciju člana/predsjednika niza državnih povjerenstava i komisija, poput Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina, Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, Hrvatskog arhivskog vijeća i dr.

Tomislav Ridzak imenovan je članom Upravnog vijeća Hanfe 2018. godine, a na tu je funkciju došao iz Hrvatske narodne banke s mjesta direktora Direkcije za financijsku stabilnost. Tu je funkciju obnašao od 2012. do 2018., godine, a u HNB-u je bio zaposlen od 2009. Nakon diplomiranja i magistriranja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završio je poslijediplomski studij ekonomije i financija na University of York u Ujedinjenoj Kraljevini, a titulu doktora znanosti stekao na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Karijeru je započeo kao znanstveni novak na Ekonomskom institutu, Zagreb, a od 2003. do 2009. radio je u društvu Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. te društvu ICAM d.o.o. kao voditelj upravljanja imovinom, voditelj portfelja te trgovac na tržištu vrijednosnih papira.

Anamarija Staničić na poziciju članice Upravnog vijeća Hanfe dolazi s funkcije direktorice Sektora za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju, koju je obnašala od početka 2018. do sada. Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu zaposlila se kao pripravnik u Hanfi, u studenom 2006. Nakon toga, s mjesta stručnog suradnika postupno je napredovala, preko mjesta višeg i glavnog savjetnika, do funkcije direktorice Sektora. Na toj je poziciji do sada bila odgovorna za nacionalnu regulativu i regulativu EU-a te međunarodnu suradnju Hanfe. Između ostalog, Hanfina je predstavnica u više odbora Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) te u radnim skupinama Vijeća EU-a.