U Istri padala tuča veličine oraha, olujno nevrijeme za tren srušilo temperaturu s 35 na 17 °C

U srijedu poslijepodne Istru je pogodilo snažno grmljavinsko nevrijeme, najintenzivnije u središnjem i sjevernom dijelu poluotoka. Obilna kiša praćena tučom zahvatila je područje Pazina i Buzeta, gdje su se pojavili komadi leda veličine oraha. Prema izvještaju portala Istramet, temperatura na sjeveru Istre naglo je pala s 35 °C na 17 °C zbog nevremena. Satelitske snimke pokazuju kako se olujni oblaci kreću prema sjeveroistoku, dok se sama oluja polako smiruje.

Da su danas mogući pljuskovi s grmljavinom, ranije je najavio i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), koji je pisao da će u srijedu biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, ali nestabilnije. Vjetar slab, na Jadranu poslijepodne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 33 do 38 stupnjeva Celzijusovih. Crveni meteoalarm oglašen je zbog vrućine za cijelu zemlju, dok je zbog grmljavinskog nevremena oglašen u regijama Rijeka, Gospić, Karlovac, Zagreb i Osijek.

Zbog visokih temperatura koje su vrlo opasne za ugrožene skupine, ali i uzrok brojnih šumskih požara diljem Mediterana - od Algerije, Grčke, Italije i Turske - toplinski val na tim područjima nazivaju i ''Luciferom'', a čini se kako mu uskoro dolazi kraj u Hrvatskoj. Meteorolog Ivan Čačić je za Dnevnik Nove TV dao i preporuke poljoprivrednicima u idućim danima.

- Preporučio bih im da do nedjelje obave svoje berbe grožđa jer krajem ovog i početkom idućeg tjedna očekujemo dolazak grmljavinskih oblaka - poručio je. Naime, meteorolog je naglasio kako je ovaj toplinski val kraći od onoga u srpnju, no ne i slabiji, jer je još u utorak u Gradištu izmjereno čak 39,6°C. Sve najave pokazuju kako promjena vremena dolazi u nedjelju.

- Sve ovako visoke energije u atmosferi uvijek su vezane za rizike od nepogoda i nevremena. U pravilu to donosi veliku količinu oborina u malom vremenu. Prognoza pokazuje da će u nedjelju i ponedjeljak u kontinentalnom dijelu Hrvatske pasti između 30 i 70 mm kiše po četvornom metru - poručio je.

Inače, još sutra će biti pretežno sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom od 33 do 38°C.

