U Iranu deseci mrtvih; Vrhovni vođa: Prosvjede su dizajnirali SAD i cionisti

Studenti u Iranu sukobili su se sa sigurnosnim snagama na teheranskom sveučilištu. Do sukoba je došlo na jednom u nizu protesta potaknutih smrću Mahse Amini, pišu lokalni mediji. Amini (22) je proglašena mrtvom 16. rujna, nekoliko dana nakon što je uhićena jer je navodno neispravno nosila pokrivalo za kosu hijab. Nakon njene smrti, u Iranu je počeo najveći val prosvjeda u posljednje tri godine.

Protests in Iran still going strong ✊🏽❤️pic.twitter.com/3cFmUkJ3OQ — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) October 3, 2022

Iranski vrhovni vođa, Ayatollah Ali Khamenei, napokon je prekinuo tišinu o kaosu koji vlada njegovom zemljom te je grupi policijskih kadeta rekao da su SAD i Izrael iza prosvjeda u Iranu. Amininu smrt nazvao je "tužnim incidentom" koji "nam je slomio srca", no prosvjede osuđuje kao "planirane" strane urote za destabilizaciju zemlje, piše CBS News.

"Ova je pobuna planirana" rekao je. "Jasno govorim da je ove pobune i nesigurnosti dizajnirao SAD i cionistički režim, i njihovi zaposlenici... Ove akcije nisu normalne, neprirodne su" komentirao je pred kadetima u Teheranu.

This looks like a scene from “Mad Max” but this is not a movie. This is the regime in Iran murdering its citizens randomly on the street for protesting peacefully! #مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/eFwWg5GqhC — Mooniter (@mooniter) October 3, 2022

Strane skupine za ljudska prava upozoravaju da je više od 80 ljudi ubijeno od kada su iranske sigurnosne snage počele gušiti prosvjede, a među preminulima ima i pripadnika oružanih snaga. Raste zabrinutost nasiljem na Tehnološkom sveučilištu Sharif gdje je interventna policija, prema lokalnim medijima, preko noći imala sukob sa stotinama studenata. Navodno su pri tome koristili suzavac i oružje koje ispaljuje nesmrtonosnu municiju.

"Žena, život, sloboda" vikali su studenti, prenosi iranska agencija Mehr. Grupa Iran Human Rights iz Osla objavila je video koji navodno prikazuje iranske policajce kako na motorima ganjaju studente po podzemnoj garaži, a u drugom videozapisu može se vidjeti kako odvode zarobljenike kojima su preko glava bile navučene crne vreće.

The Islamic Republic is firing on students at #Iran's #Sharif_University. Yet, reports indicate the US may send this criminal regime billions yet again.@POTUS, you have yet to help our people. At least don't fund the bullets piercing the hearts of our youth!#MahsaAmini pic.twitter.com/XZy86xG2mc — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) October 2, 2022

Iz Centra za ljudska prava u Iranu kažu kako su "ekstremno zabrinuti videozapisima koji dolaze iz Tehnološkog sveučilišta Sharif" na kojima se vidi grubo postupanje s prosvjednicima, represija, te kako ih odvlače s glavama prekrivenim crnom tkaninom. Agencija Mehr dojavila je kako će Sveučilište Sharif od ponedjeljka nastavu održavati virtualno zbog "nedavnih događaja i potrebe da zaštitimo studente".

Društvenim mrežama šire se videozapisi iz škola i fakulteta diljem zemlje u kojima djevojke odbijaju nositi hijabe i prosvjeduju protiv vlasti. Revolucija se proširila i na Afganistan gdje žene u manjim skupinama traže prava. Afganistan je jedina država na svijetu u kojoj je ženama još uvijek zabranjeno školovanje nakon šestog razreda osnovne škole.

We have received videos from many schools in different cities of Iran where the girls had taken off their hijab and chanted "death to the dictator."#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolutionpic.twitter.com/LWt2uVfwaO — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 3, 2022

Od kad su nemiri na ulicama Irana počeli 16. rujna, deseci prosvjednika su ubijeni, a uhićeno ih je više od 1000. Usprkos restrikcijama interneta i nasilnim pokušajima gušenja ustanka, protuvladini prosvjedi nastavljaju se i treći tjedan.