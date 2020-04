Najnoviji podaci: U Hrvatskoj 1881 osoba oboljela od COVID-19

U Hrvatskoj je ukupno 1881 ljudi oboljelo od COVID-19, a oporavljena je 771 osoba. Na respiratoru je 18 bolesnika. U samoizolaciji je 13.593 ljudi. Dosad je preminulo 47 osoba.

7:20 - Nacionalni stožer civilne zaštite produžio je do 4. svibnja odluke o strogom ograničavanju zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima te o privremenoj obustavi javnog prometa, no za 15 županija, koje su to zatražile dao je suglasnost o ukidanju e-Propusnica za putovanja unutar županija.

Za Zagrebačku županiju i Grad Zagreb ukinute su propusnice između dviju županije, Primorsko-goranska županija podijelila je područja - Gorski kotar, otoci i Primorje, Splitsko-dalmatinska je izdvojila otoke za koje i dalje trebaju propusnice, a Ličko-senjska ih je zadržala za Udbinu i Novalju.

Video: Alemka Markotić za Večernji TV o koronavirusu

Voditelj Nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je građane da i dalje budu racionalni te da i nadalje mjesto stanovanja napuštaju samo u slučaju potrebe.

7:15 - Kroz Ličko-senjsku županiju od ponedjeljka se bez e-Propusnica može kretati slobodno između svih gradova i općina, ali se ne može u Udbinu koja je do daljnjega pod karantenom te u Novalju koja je izuzeta na njihov zahtjev, rekao je načelnika županijskog Stožera CZ Vice Nekić.