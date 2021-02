U BiH otkriven britanski soj koronavirusa

Novi soj koronavirusa tzv. britanskog tipa otkriven je u BiH, potvrdili su u utorak stručnjaci Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, no epidemiološka situacija u zemlji i dalje se smatra razmjerno stabilnom, a vlasti su najavile i popuštanje nekih od mjera ograničenja koja su trenutačno na snazi.

Profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu Teufik Goletić kazao je na konferenciji za novinstvo kako je, na temelju analize odnosno sekvencioniranja 20 uzoraka, u jednom slučaju potvrđen britanski soj koronavirusa oznake B 117.

"Taj tip srećom ipak nema noviju mutaciju... koja izaziva i slabiji učinak trenutno raspoloživog cjepiva", kazao je Goletić.

Nije pojasnio tko je bio prenositelj novog soja virusa koji se znatno brže širi, no portal Klix tvrdi kako je riječ o inozemnom turistu koji je boravio u Sarajevu.

Glavni epidemiolog u Federaciji BiH Sanjin Musa kazao je kako nema razloga za paniku jer je širenje mutacija virusa očekivano u sadašnjim okolnostima, a za svaku zemlju je važno uspostaviti program sekvencioniranja kako bi se otkrila prisutnost takvih mutacija kod zaraženih osoba.

"To nije nešto neočekivano, virusi ne poznaju granice", kazao je Musa istaknuvši kako je ukupna epidemiološka situacija u BiH stabilna, a broj zaraženih održava se na razmjerno niskoj razini.

U utorak je tako potvrđeno 355 novih slučajeva zaraze, a već gotovo dva tjedna dnevni broj novozaraženih manji je od 400.

Pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez najavio je kako će zbog toga biti ukinute mjere potpune zabrane kontakta s osobama smještenim u domove za starije osobe.

"To je bitno zbog njihovog mentalnog zdravlja i zbog obitelji", kazao je Čerkez pojašnjavajući kako će domovi sada trebati izraditi planove po kojima će se moći posjećivati štićenike takvih ustanova.

Kazao je kako će u sljedeća dva tjedna biti provedene dodatne procjene čiji je cilj utvrditi je li moguće od proljeća dopustiti povratak publike na nogometne stadione, kako je to zatražio Nogometni savez BiH.

Čerkez je potvrdio kako stalni pad broja zaraženih daje razloga za optimizam, no problem je to što u posljednje vrijeme ima sve više slučajeva u kojima se mjere ne poštuju pa je nužna odlučnija reakcija inspekcijskih tijela. "To moramo uraditi kako se u travnju i svibnju ne bi morali ponovo zatvarati po kućama", kazao je Čerkez.

Mjere za ulazak stranaca, kako je najavio, ostaju kakve su i bile, što znači da za državljane susjednih zemalja, pa tako i Hrvatske, nije potreban negativni PCR test za ulazak u BiH.

U toj zemlji svi ugostiteljski objekti i uslužne djelatnosti rade do 22 sata, a na snazi je obveza nošenja zaštitnih maski i na otvorenome. U Federaciji BiH tijekom noći na snazi je policijski sat, dok u Republici Srpskoj takvog ograničenja nema.