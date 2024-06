Tužiteljstvo: Uzeli su i sakrili imovinu za koju je obitelj Zambata radila cijeli život. Povisite im kazne!

Visina kazne, odnosno pogrešno utvrđeno činjenično stanje, razlog su zbog kojih se ŽDO Zagreb žalio na nepravomoćnu presudu koju je zagrebački Županijski sud 28. prosinca 2023. izrekao Romanu Stevanoviću, Đaniju Radeliću, Dinu Šajnu, Leopoldu Joziću i Milanu Krištofacu. Njih su se petorica teretila za razbojstvo i pomaganje u razbojstvu nad suprugom i kćeri Slavena Zambate, preminule legende Dinama.

Trojica su nepravomoćno osuđena, a dvojica nepravomoćno oslobođena optužbi. Romano Stevanović nepravomoćno je osuđen na četiri godine zatvora, Đani Radelić je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora jer je za spomenuto razbojstvo dobio četiri godine, te mu je opozvana jedna ranija djelomična uvjetna osuda od godinu i dva mjeseca zatvora, dok je Dino Šajn nepravomoćno osuđen na godinu i pol dana dana zatvora. Stevanoviću i Šajnu je prema presudi oduzeto svakom po 5000 eura, a sva trojica moraju ukupno vratiti i 445.000 eura. Moraju platiti i troškove sudskog postupka. Optužbi su nepravomoćno oslobođeni Milan Krištofac i Leopold Jozić. Stefanoviću i Radeliću je produžen istražni zatvor, a Šajnu mjere opreza redovitog javljanja policiji.

Žaleći se na visinu kazne koje su izrečene Stevanoviću, Radeliću i Šajnu, ŽDO navodi kako smatra da prilikom odmjeravanja kazne sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio posljedice kaznenog djela.

- Ne samo da su okrivljenici sebi pribavili ogromnu protupravnu imovinsku korist, koju još uvijek drže za sebe već su oštećenici Ani Zambati oduzeli imovinu koja je rezultat cjeloživotnog rada i stjecanja obitelj. Sud nije vodio ni računa da su optuženici novac očito sakrili, a oštećenici je vraćen samo dio novca. Kako je riječ o ranije osuđivanim osobama, koje su iskazale velik stupanj kriminalne volje jer su sve prethodno isplanirali i osigurali su alibije, smatramo da su kazne trebale biti više - navodi ŽDO u žalbi.

Što se tiče Krištofca i Jozića, za koje je sud smatrao da nije utvrđeno da su pomagali u razbojstvu na način na koje je navedeno u optužnici, ŽDO se s tim ne slaže smatrajući da je sud pogrešno analizirao dokaze u odnosu na njih dvojicu. Stoga traže da se u odnosu na njih dvojicu nepravomoćna oslobađajuća presuda ukine i vrati na ponovljeno suđenje, dok za Stefanovića i drugu dvojicu traže više kazne, a o žalbi će odlučiti Visoki kazneni sud. (VKS)

Stevanović, Radelić i Šajn su se teretili da su se 13. siječnja 2022. dovezli do Trga Vladka Mačeka u Zagrebu. Šajn je čekao u automobilu dok su druga dvojica otišla do zgrade u Ulici Republike Austrije. Pokucali su na vrata stana u kojem živi Ana Zambata, udovica Slavena Zambate. S njom je bila i njezina kćer Marlena. Lažno su se predstavili kao policajci koji istražuju krađu novca koju je Ana Zambata ranije prijavila u policijskoj postaji. Kazali su joj da imaju detalje oko krađe novca te da su uhitili počinitelja, nakon čega ju je Radelić zatražio da im donese novčanicu od 200 eura. Kazao je da je treba preslikati, kako bi je usporedio s ukradenim novčanicima. Ana Zambata mu je nakon toga iz spavaće sobe u blagovaonicu, donijela PVC vrećicu u kojoj je bilo 75.000 eura. Iz kuverte koja je bila u vrećici, izvadila je novčanicu od 200 eura koju je Radelić fotografirao. On ju je zatim pitao koliko je novca dobila od prodaje stana i gdje se taj novac nalazi.

Ona mu je odgovorila da se novac nalazi u ormaru u spavaćoj sobi. Radelić je potom s Anom Zambatom otišao u spavaću sobu, kazavši joj kako i taj novac treba fotografirati. Za to vrijeme, kako bi joj odvukao pažnju, Stevanović je s Marlenom Zambatom otišao u stan pored stana Ane Zambate. Radelić je pak, nakon što mu je Ana Zambata otvorila ormar, fotografirao ormar i vrećicu s novcem, nakon čega ju je odgurnuo, a ona je pala na krevet. Počela je zapomagati, na što joj je Radelić zaprijetio da će joj oteti i ubiti kćer, ako policiji prijavi krađu novca. Potom je uzeo dvije vrećice: u jednoj je bilo 370.000, a u drugoj 75.000 eura, nakon čega je izašao iz stana. On i Stevanović su zajedno izašli iz zgrade, te su se vratili do automobila u kojem ih je čekao Šain, nakon čega su se odvezli. Ukupno su odnijeli 445.000 eura i taj su novac zadržali za sebe.

Što se tiče nepravomoćno oslobođenih Krištofca i Jozića, Krištofac se teretio da je napravio duplikat ključa njezinog stana te ga predao Joziću, a ovaj ga je s informacijom o većoj količini novca dao Stevanoviću. Ana Zambata je inače Krištofca 29. prosinca 2021. angažirala da joj preseli stvari iz prodanog stana u Splitu, u dva stana u Zagrebu, pa je on doznao da u stanu ima i veću količinu novca. Osim toga lažno joj se predstavio kao Ivica Bogdan. Tijekom dva dana joj je selio stvari, a istovremeno je izradio kopiju ključa. On i Jozić bili su optuženi za pomaganje u razbojstvu, no tih su optužbi na koncu nepravomoćno oslobođeni.

