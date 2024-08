Objavljeni potresni detalji posljednjih trenutaka posade Titana: 'Znali su da će umrijeti, prošli su teror i patnju'

Obitelj francuskog istraživača koji je poginuo u imploziji podmornice podnijela je tužbu vrijednu više od 50 milijuna dolara, tvrdeći da je posada doživjela "teror i mentalne patnje" prije nesreće te optužujući operatera podmornice za tešku nepažnju. Paul-Henri Nargeolet bio je među pet osoba koje su poginule kada je podmornica Titan implodirala tijekom putovanja do slavne olupine Titanica u Sjevernom Atlantiku u lipnju 2023. Nitko nije preživio putovanje eksperimentalnom podmornicom u vlasništvu tvrtke OceanGate iz države Washington, koja je od tada obustavila operacije.

Poznat kao "Gospodin Titanic", Nargeolet je sudjelovao u 37 zarona do olupine Titanica, više od bilo kojeg ronioca na svijetu, navodi se u tužbi. Smatran je jednim od najupućenijih stručnjaka za slavnu olupinu. Odvjetnici njegova nasljedstva rekli su da je podmornica imala "problematičnu povijest" te da OceanGate nije otkrio ključne činjenice o plovilu i njegovoj izdržljivosti.

Prema tužbi, Titan je "ispustio utege" oko 90 minuta nakon zarona, što ukazuje na to da je tim prekinuo ili pokušao prekinuti zaron. "Iako se točan uzrok kvara možda nikada neće utvrditi, stručnjaci se slažu da je posada Titana točno znala što se događa", navodi se u tužbi. "Zdrav razum nalaže da je posada bila svjesna da će umrijeti, prije nego što su umrli." Tužba dalje navodi: "Posada je možda čula kako se zvuk pucanja ugljičnih vlakana pojačava kako je pritisak vode djelovao na trup Titana. Posada je izgubila komunikaciju, a možda i struju. Prema procjenama stručnjaka, nastavili su se spuštati, potpuno svjesni kvarova plovila, doživljavajući teror i mentalne patnje prije nego što je Titan konačno implodirao."

Glasnogovornik tvrtke OceanGate odbio je komentirati tužbu, koja je podnijeta u utorak u okrugu King, u državi Washington. Optuženi moraju odgovoriti na tužbu u nadolazećim tjednima, navodi se u sudskim dokumentima. Tužba opisuje Nargeoleta kao zaposlenika OceanGatea i člana posade Titana. Tužba također kritizira Titanov "moderan, suvremen bežični elektronički sustav" i navodi da nijedan od kontrolera ili mjerača ne bi radio bez stalnog izvora struje i bežičnog signala.

Iako je OceanGate označio Nargeoleta kao člana posade, "mnogi detalji o manama i nedostacima plovila nisu bili otkriveni i namjerno su bili skriveni," navode odvjetnici iz odvjetničke tvrtke Buzbee iz Houstona, Texas, u svojoj izjavi. Tony Buzbee, jedan od odvjetnika na ovom slučaju, rekao je da je jedan od ciljeva tužbe da "dobiju odgovore kako se točno ovo dogodilo, tko je sve bio uključen i kako su odgovorni mogli dopustiti da se to dogodi."

Nakon nesreće postavljeno je mnogo pitanja o tome je li Titan bio osuđen na propast zbog svog nekonvencionalnog dizajna i odbijanja njegova tvorca da se podvrgne nezavisnim provjerama koje su standardne u industriji. Njegova implozija također je pokrenula pitanja o održivosti i budućnosti privatnih istraživanja dubokog mora. Američka obalna straža brzo je sazvala visoku istragu, koja je u tijeku. Ključno javno saslušanje koje je dio istrage zakazano je za rujan.

Titan je izvršio svoj posljednji zaron 18. lipnja 2023. godine, u nedjelju ujutro, i izgubio kontakt sa svojim pomoćnim brodom oko dva sata kasnije. Nakon misije potrage i spašavanja koja je privukla pažnju širom svijeta, olupina Titana je pronađena na morskom dnu oko 300 metara od pramca Titanica, oko 700 kilometara južno od St. John'sa, Newfoundland.

Direktor i suosnivač OceanGatea Stockton Rush upravljao je Titanom kada je implodirao. Tužba opisuje Rusha kao "ekscentričnog i samoproglašenog 'inovatora' u industriji ronjenja u dubokom moru" i imenuje njegovo nasljedstvo kao jednog od optuženih. Osim Rusha i Nargeoleta, implozija je ubila britanskog avanturista Hamisha Hardinga i dva člana ugledne pakistanske obitelji, Shahzada Dawooda i njegova sina Sulemana Dawooda. Tvrtka koja posjeduje prava na spašavanje Titanica trenutno se nalazi na svom prvom putovanju do mjesta olupine nakon nekoliko godina. Prošlog mjeseca, RMS Titanic Inc., tvrtka iz Georgije, započela je svoju prvu ekspediciju do mjesta od 2010. godine iz Providencea, Rhode Island.

Nargeolet je bio direktor podvodnih istraživanja za RMS Titanic. Bio je dio ekspedicije koja je posjetila mjesto olupine Titanica 1987. godine, ubrzo nakon što je otkriveno, i nadgledao je spašavanje nebrojenih artefakata Titanica, navodi se u tužbi. Odvjetnici njegova nasljedstva opisali su ga kao iskusnog veterana podvodnih istraživanja koji ne bi sudjelovao u ekspediciji Titan da je tvrtka bila transparentnija. Tužba za imploziju krivi "upornu nepažnju, nemar i nesavjesnost" OceanGatea, Rusha i drugih. "Pokojni Nargeolet možda je umro radeći ono što je volio, ali njegova smrt — i smrti ostalih članova posade Titana — bile su nepravedne", navodi se u tužbi.

