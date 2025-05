FOTO Cure obavještajni podaci: Kremlj je predan svom ratnom cilju, a i mogućem sukobu s NATO-om

Ruske snage izvele su jedan od svojih najvećih napada dronovima i raketama u ratu protiv Ukrajine u noći s 25. na 26. svibnja, nakon tri noći rekordnih napada. Napad od 25. do 26. svibnja sada je drugi najveći kombinirani napad u ratu, nakon što su ruske snage izvele najveći kombinirani napad u noći s 24. na 25. svibnja. Zelenski je izjavio da ruski predsjednik Vladimir Putin odlučuje nastaviti rat umjesto da se uključi u smislene mirovne pregovore te da nema dokaza da Rusija razmatra diplomatski kraj rata. Rusija možda povećava udare protiv Ukrajine kao dio kognitivnog ratovanja kako bi oslabila ukrajinsku odlučnost i potkopala zapadnu podršku Ukrajini, piše Institut za proučavanje rata. Ni ruske ni ukrajinske snage nisu prijavile kopnenu aktivnost u najsjeverozapadnijem dijelu Belgorodske oblasti 26. svibnja, a ruske snage su nedavno napredovale sjeveroistočno od Harkiva. Ruske snage nastavile su ofenzivne operacije u smjeru Kupjanska 26. svibnja, ali nisu ostvarile potvrđen napredak. Napredovale su i u smjeru Časiv Jara dok su ukrajinske snage 26. svibnja nastavile ofenzivne operacije na tom području i nedavno napredovale u smjeru Toretska.

Povećano rusko gomilanje projektila, proizvodnja i prilagodbe dronova pokazuju rusku predanost postizanju svojih ratnih ciljeva vojnim sredstvima u dugotrajnom ratu u Ukrajini. The Economist je 25. svibnja izvijestio da ukrajinski vladini izvori procjenjuju da Kremlj ima zalihe od 500 balističkih projektila. Također izvijestili da Rusija povećava proizvodnju dronova Shahed i trenutno može proizvoditi otprilike 100 Shaheda dnevno, što je otprilike četiri do pet puta više od procijenjene dnevne stope proizvodnje krajem 2024. Ukrajinska vojna obavještajna služba rekla je Economistu da Rusija planira povećati svoju proizvodnju na 500 dronova dnevno do neodređenog budućeg roka. Ukrajinski inženjeri dronova izvijestili su da Rusija aktivno inovira i prilagođava svoje dronove Shahed kako bi zaobišla ukrajinsku protuzračnu obranu, uključujući korištenje umjetne inteligencije (AI) te ukrajinskog interneta i mobilnih internetskih mreža za navigaciju kako bi se spriječilo ukrajinsko ometanje elektroničkog ratovanja (EW).

Foto: ISW

Ukrajinski časnik rekao je za Economist da ruski dronovi lete na visini od 2000 do 2500 metara, što je izvan dometa malokalibarskih topova i ručnih raketa koje koriste ukrajinske posade mobilne protuzračne obrane. Načelnik Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, poručnik Andriy Kovalenko, izjavio je 25. svibnja da su ruske snage nedavno postavile novi rekord visine leta Shaheda od 4900 metara. Ruski napori za povećanje domaće proizvodnje dronova i projektila te tekuće prilagodbe ovih paketa udarnih mjera vjerojatno su dio šireg ruskog napora da se pripremi za dugotrajni rat u Ukrajini i mogući budući rat s NATO-om, stoji u izvješću ISW-a.

Ukrajinska obavještajna služba i dalje procjenjuje da je Kremlj predan svom ratnom cilju postizanja potpune ukrajinske kapitulacije i da se priprema za potencijalni budući sukob s NATO-om - u skladu s procjenama ISW-a. Voditelj Ukrajinske službe za vanjsku obavještajnu službu (SZRU) Oleh Ivaščenko izjavio je u intervjuu za ukrajinski medij Ukrinform objavljenom 26. svibnja da ruski strateški planovi za stjecanje pune kontrole nad Ukrajinom ostaju nepromijenjeni.

Ivaščenko je izjavio da se cijela ukrajinska obavještajna zajednica slaže da Rusija pokušava preuzeti kontrolu nad svim Luganskom, Donjeckom, Zaporiškom i Hersonskom oblašću. Prema njegovim riječima, Rusija također ima dugoročni cilj uspostaviti utjecaj na sve postsovjetske države te da će Rusiji trebati dvije do četiri godine nakon završetka neprijateljstava u Ukrajini da obnovi borbene sposobnosti ruske vojske. Ivaščenko je napomenuo da će ruska sposobnost naoružavanja vojske nakon završetka rata u Ukrajini ovisiti o zapadnim sankcijama. ISW procjenjuje da je Rusija i dalje predana ispunjavanju zahtjeva koji se svode na potpunu predaju Ukrajine te da će Rusija nastaviti slijediti ovaj cilj sve dok Putin vjeruje da Rusija može vojno poraziti Ukrajinu. ISW također nastavlja procjenjivati da se ruska vlada i vojska pripremaju za mogući budući sukob s NATO-om. Ruske vlasti nedavno su obnovile svoju dugogodišnju naraciju u kojoj odbacuju legalnost raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine, što će vjerojatno postaviti uvjete Rusiji da u budućnosti negira neovisnost i suverenitet drugih bivših sovjetskih država.

Ivaščenko je izjavio da je otprilike 80 posto opreme koju ruske snage koriste obnovljeno iz ruskih zaliha iz sovjetskog doba te da je samo oko 20 posto opreme moderno. Ivaščenkove izjave u skladu su s tekućom procjenom ISW-a da će se Rusija suočiti s nizom problema s materijalom, ljudstvom i gospodarstvom u bliskoj i srednjoročnoj budućnosti ako ukrajinske snage nastave nanositi štetu ruskim snagama na bojnom polju sadašnjom brzinom. Ruska obrambena industrijska baza (DIB) teško će održati trenutnu stopu potrošnje ruske opreme i streljiva u budućnosti, a Putin je loše upravljao ruskim gospodarstvom, koje pati od povećanih i neodrživih ratnih izdataka, rastuće inflacije, značajnog nedostatka radne snage i smanjenja ruskog suverenog fonda bogatstva. Ograničenja ruske obrambene industrijske proizvodnje tjeraju Rusiju da se oslanja na svoje saveznike i partnere te da pronađe jeftina rješenja kako bi se prilagodila ukrajinskim sposobnostima dronova.

Foto: ISW

Ivaščenko je istaknuo doprinos Sjeverne Koreje od šest milijuna topničkih granata, 120 samohodnih topničkih sustava M1989 Koksan i 120 višecijevnih lansera raketa (MLRS) M1991 Rusiji od početka ruske invazije u punom opsegu. Izjavio je da Narodna Republika Kina (NRK) opskrbljuje strojevima, kemikalijama, barutom, komponentama i zrakoplovnom opremom najmanje 20 ruskih poduzeća obrambene industrije te da je 80 posto kritične elektronike u ruskim dronovima proizvedeno u Kini. Također je istaknuo da Bjelorusija proizvodi streljivo za Rusiju te da su bjeloruski i ruski DIB-ovi uglavnom integrirani. Ruske snage sve više opskrbljuju jedinice na prvoj crti motociklima i buggyjima kineske i ruske proizvodnje za upotrebu u napadima što je odgovor na ukrajinske prednosti dronova na bojnom polju i napor da se nadoknade značajni gubici oklopnih vozila.

Foto: ISW

Nedavni zahtjev ruskog predsjednika Vladimira Putina ruskim snagama da stvore "tampon zonu" duž međunarodne granice između Rusije i Ukrajine, uz tekuće ruske napore da zauzme ostatak Luganske, Donjecke, Zaporiške i Hersonske oblasti, ignorira ruska ograničenja i naglašava Putinovu namjeru da poveća svoje teritorijalne zahtjeve. ISW je prethodno primijetio da nemogućnost ruskih snaga da probiju ukrajinsku obranu zapadno i jugozapadno od Časiva Jara potkopava sposobnost Rusije da se pripremi za velike ofenzivne operacije protiv Kostjantinivke i šireg ukrajinskog pojasa tvrđava. Premještanje snaga dalje od Časiva Jara sugerira da rusko vojno zapovjedništvo možda namjerava odgoditi svoju ofenzivnu operaciju protiv Kostjantinivke i podržava ISW-ovu stalnu procjenu da Rusija trenutno nema dovoljno operativnih rezervi za istovremeno intenziviranje ofenzivnih operacija u nekoliko različitih smjerova.

Kremljevo kontinuirano kognitivno ratovanje usmjereno na sprječavanje buduće zapadne vojne pomoći Ukrajini utemeljeno je na strahu i priznanju da je jedina prava nada Rusije u porazu Ukrajine izolacija Ukrajine od njezinih saveznika. Njemački kancelar Friederich Merz izjavio je 26. svibnja da Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Francuska više ne nameću "nikakva ograničenja dometa" na sposobnost Ukrajine da koristi oružje dugog dometa koje su te zemlje dale te je napomenuo da Ukrajina može ciljati vojne položaje u Rusiji. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je Merzu i izjavio da bi takve "potencijalne odluke" bile "prilično opasne" i "suprotne pokušajima [mirovnog] rješenja". Prokremljski glasovi i milblogeri povezani s Kremljem pojačali su slične osjećaje, pri čemu su neki pozivali Rusiju da odgovori, a drugi tvrdili da će Rusija svoje ratne ciljeve postići vojno. Peskovljeva izjava dio je dugotrajnih ruskih napora da se zapadne države uvjere da prekinu vojnu podršku Ukrajini, što je sam ruski predsjednik Vladimir Putin izričito naveo kao uvjet za sudjelovanje u pregovorima o potpunom prekidu vatre.

GALERIJA Uplakana lica, uništeni domovi i gomila blata: Ovako izgleda Australija nakon razornih poplava