Turudić: Članovi EPPO-a nisu nikakvi "supermeni", a na Milanovića se ne obazirem, lupeta

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osoba je koja je posljednjih dana u središtu pozornosti. U središnjem Dnevniku HTV-a kazao je kako je slučaj korupcije u zdravstvu odlučio dodijeliti Uskoku jer "postoje svi razlozi predviđeni uredbom da za postupanje bude nadležno nacionalno tijelo, a to je Uskok", piše HRT.

Mnogi propituju njegovu ovlast, a on odgovara kako europska uredba govori da o eventualnom sukobu nadležnosti odlučuje nacionalno tijelo. - U EU provedeno je istraživanje na 22 zemlje članice. U 14 od njih u cijelosti isključivo odlučuje glavni državni odvjetnik. U jednoj odlučuje ministar policije, to je na Malti, u 7 odlučuje također glavni državni odvjetnik, ali postoji i sudska kontrola njegove odluke. Ja sam za sudsku kontrolu državnoodvjetničkih odluka, ali to u našem zakonu ne postoji - rekao je pa dodao:

- Drugačija odluka se nije mogla niti donijeti. Nema nikakve sumnje da bi bio nadležan EPPO za ovaj slučaj, a ne Uskok - pojašnjava pa govori kako se radi o nekoliko slučajeva i samo je jedan, vrlo neizravno, povezan s europskim novcem, a to je slučaj iz Splita.Da bi se radilo o nadležnosti EPPO-a, pojašnjava, trebalo bi se raditi o sredstvima EU. - Ovo je slučaj o isključivo sredstvima iz državnog proračuna.

U nastavku je kazao kako slučaj s dva ročišta nije dobar niti za percepciju pravosuđa, ali niti za probitak kaznenog postupka koji je u tijeku. - Tu stvar nije izazvao USKOK. EPPO je vodio izvide, otvorio istragu tek 15. 11. Nije postupio prema uredbi i po načelu međusobne suradnje i obavještavanja. Dakle, nije nas obavijestio, mi nismo znali da se vodi paralelan postupak. - Ja sam s ovom odlukom odlučio da je daljnje postupanje nadležan Uskok i oni su dužni prijaviti sav dokazni materijal Uskoku - kazao je.

Što se tiče članova EPPO-a, kazao je kako je šest delegiranih europskih tužitelja.

- To su donedavni zamjenici općinskih državnih odvjetnika u Republici Hrvatskoj. Svi su hrvatski državljani, sve ih osobno poznajem. Niz godina sam s većinom radio, neki su puno mlađi. To su neki zamjenici ravnatelja Uskoka, dojučerašnji. I tu su moje dvije zamjenice. U proceduri njihovog imenovanja veliku ulogu imaju i kolegij glavnog državnog odvjetnika i ministar pravosuđa, na koncu i Vlada Republike Hrvatske koja ih predlaže, a njih imenuje kolegij glavnog europskog tužitelja. Njihov mandat je ograničen na pet godina, može se obnavljati i nakon isteka mandata oni se vraćaju na mjesta na kojima su bili.

Rekao je kako oni nisu nikakvi "supermeni", već "naše kolege s kojima se poznajemo, koji rade svoj posao. Oni postupaju po hrvatskim zakonima, oni postupaju po Zakonu o kaznenom postupku, istragu kontrolira sudac istrage, a na kraju eventualnu optužnicu će potvrđivati opet Zagrebačko-županijski sud".

Rekao je i kako je za očekivati da će doći do proširenja istrage kad se objedine dokazni materijali. - Moram napomenuti da mi raspolažemo s oko 800 stranica dokaznog materijala. Oni raspolažu sa 150 stranica. Naš dokazni materijal je bitno veći i širi.

Dodao je kako još ne raspolažu s "WhatsApp" porukama, ali će ih imati na raspolaganju, kad ih dostavi nadležni optužitelj. - Nadležnost općinskog državnog odvjetništva je da ispita taj slučaj, oni će provesti izvještaj i utvrditi kako su ti podaci dospjeli u javnost. Želim napomenuti da niti jedan podatak o istrazi koju je vodio Uskok o nedavnom predmetu nije izašao u javnost, dok su neki dnevni listovi i dan danas u nastavcima objavljivali sadržaje tih poruka, iskaze svjedoka itd. Zna se tko je imao koje podatke.

Što se tiče osumnjičenog Saše Pozdera, koji, čini se, posluje s hrvatskim zdravstvenim sustavom već barem desetak godina, rekao je kako će sve istražiti. - Pogledat ću postoji li već formiran spis u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Mi imamo taj centralni sustav gdje se klikne jedno ime i sve izađe. U odnosu na tog osumnjičenika, valja znati da smo postupali u velikoj konspiraciji, tajnosti, prilikom radnje uhićenja jer se radi o čovjeku koji je državljanin Srbije i postojala je realna opasnost da će napustiti teritorij Hrvatske, rekao je Turudić pa prokomentirao Milanovića i njegovo priopćenje:

- Mislim da je predsjednik Milanović to prepisao od saborskog zastupnika Grmoje. To su gotovo ista priopćenja. To su političke kvalifikacije na koje sam ja od Milanovića navikao i na njih se zapravo ne obazirem. Baš me briga što lupeta. U njemu je pravnik davno umro, to nema veze s pravom. To je sve u cilju njegove predizborne kampanje.

