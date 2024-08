Turisti će u Europi potrošiti više nego lani, ukupno 800,5 milijardi eura

Za putovanja u sve zemlje ove godine treba više novca nego prije i procjenjuje se da će putnici ove godine u Europi potrošiti 13,7 posto više novca nego lani, točnije 800,5 milijardi eura. Osim višim cijenama to se, piše u izvješću Europske komisije za putovanja (ETC), može zahvaliti i povratku dobrih turističkih potrošača iz dalekih zemalja te velikoj potražnji za kombinacijom poslovno-rekreacijskih putovanja. Inače, najznačajniji porast potrošnje od početka godine do danas imaju Španjolska i Grčka, od 25 posto, a slijedi Italija s rastom od 20 te Francuska od 16 posto. Hrvatska se u posljednjem izvješću ETC-a "Europski turistički trendovi i izgledi" spominje u kontekstu zemalja koje ove godine očekuju dulji boravak svojih gostiju nego lani pa se vjeruje da će i ona godinu okončati s većom turističkom zaradom nego lani.

Inače, u drugom tromjesečju ove godine, prema spomenutom izvješću, europska turistička industrija nastavila se oporavljati, a zahvaljujući rastu broja inozemnih posjetitelja od šest i noćenja od sedam posto premašeni su i rezultati iz 2019. Rast turističkih brojki snažno je potaknut putovanjima između Njemačke, Francuske, Italije i Nizozemske. Ukupno, pak, gledano, južnoeuropska i mediteranska odredišta i dalje drže primat, a zanimljivo je da ponajveći porast broja dolazaka tijekom travnja, svibnja i lipnja prema 2019. bilježe manje poznate destinacije poput Srbije (+40%) i Bugarske (+29%), ali natprosječno dobro drže se i etablirani turistički favoriti Malta (+37%), Portugal (+26 %) i Turska (+22 %). Raste posjet i u nordijskim zemljama (Danska je uknjižila 38, Norveška 18, a Švedska devet posto više noćenja), dok oporavak turizma u baltičkim zemljama ide prilično šepavo. Latvija se bori s minusom od 24, Estonija od 16, a Litva od 15 posto prema ista tri mjeseca u 2019. Iz izvješća je vidljivo i širenje potražnje prema netradicionalnim odredištima. Osim rasta interesa za manje turistički eksploatiranim destinacijama, sve su popularnija i putovanja izvan glavne sezone, a prilično su tražena i odredišta s dobrim omjerom cijene i kvalitete pa izvješće u tom kontekstu posebno apostrofira Albaniju i Crnu Goru. Mnogi, potvrdilo je tromjesečno izvješće ETC-a, izbjegavaju prenapučena turistička središta i bolju reputaciju uživaju održivije destinacije. S druge strane, europski gradovi ostaju pri vrhu interesa, posebice kineskim gostima, i vjeruje se da će ovo brzorastuće city break tržište dogodine preteći i SAD.

I najveći svjetski turoperator TUI potvrđuje popularnost putovanja izvan sezone pa očekuje veliku potražnju i za skorašnjim jesenskim putovanjima. "Mnogi žele produljiti ljeto. Odmor na plažama počinje ranije tijekom godine i traje dulje", kaže izvršni direktor TUI-ja Germany Stefan Baumert i otkriva da njihovi putnici trenutačno za jesenski odmor najviše traže Antalyu, Mallorcu te grčke otoke Kretu i Kos.