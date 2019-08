Turist tvrdi da je blagajnik HAC-a hvalio ustaški režim, blagajnik negira

Turist Sanjin Bužo opisao je na svom twitter profilu događaj s naplatne postaje Šibenik od 10. kolovoza ove godine. Bužo tvrdi da se prilikom plaćanja cestarine oko naplatne kućice i njegovog automobila, kako piše, počela vrzmati ženska osoba u crnoj majici s natpisom “ZA DOM kliče”. Ispod tog natpisa je šahovnica s prvim bijelim poljem, što je, navodi Bužo, očigledno aludiranje na ustaštvo.

- S obzirom na to da se slobodno kretala oko kućice, rampe i auta, djelovala je kao zaposlenica HAC-a iako nije imala vidnih oznaka kompanije. Uvrijeđena prizorom, moja supruga joj je kroz prozor rekla: “Gospođo, to vam je fašistička majica!” Žena se osvrnula i pitala “Što ste rekli” i dobila je isti komentar. U isto vrijeme se odvijala transakcija naplate cestarine prilikom koje je službenik Hrvatskih autocesta (HAC) počeo da brani dotičnu ženu riječima: Što je vi napadate i prijetite (iako nikakve prijetnje nije bilo), ona ima pravo da nosi što hoće. Na moju opasku da se on nema što miješati ako žena nije zaposlenica HAC-a i da samo naplati cestarinu, on je opetovano ustvrdio da ona može nositi što hoće i da prestanemo prijetiti - napisao je Bužo.

Nisam htio do sada si kvarit GO pa evo pred kraj boravka na moru podijelit ću sa vama jednu neugodnost koju sam sa porodicom doživio u lijepoj njihovoj, jer takva Hrvatska definitivno nije naša — The Underachiever (@sanjinbuzo) August 21, 2019

Na to je, nastavlja, odgovorio da žena nosi majicu koja veliča zločinački režim i da je to njima uvredljivo. Nakon toga Bužo tvrdi da je službenik HAC-a u naplatnoj kućici galameći rekao: To je najbolji režim koji je postojao i treba vas sve potamaniti. Bužo navodi i da je na potvrdi o plaćanju cestarine vidio ID blagajnika i da je nazvao etičku liniju HAC-a te je službeniku koji se predstavio kao Anđelko prijavio prijetnju smrću. Tvrdi i da nikakav dogovor nije dosad dobio.

U HAC-u pak kažu da su na službenu mail adresu info@hac.hr 10. kolovoza zaprimili pritužba korisnika na ponašanje blagajnika na naplatnoj postaji Šibenik te je korisniku dostavljen odgovor. Navode da je provjerom ustanovljeno je kako majicu nije nosio radnik HAC-a, već je majicu nosila ženska osoba koja je tražila informaciju na naplatnoj postaji.

- U dijelu navoda koji se odnosi na komunikaciju korisnika s blagajnikom na žalost nismo u mogućnosti potvrditi kao ni utvrditi sadržaj konverzacije s obzirom na to da je na naplatnim postajama i u naplatnim kućicama instaliran sustav video nadzora bez audio zapisa, a blagajnik koji je izvršio naplatu cestarine u svom pisanom očitovanju vezanom za predmetni događaj negira opisani način komunikacije - kažu u HAC-u. U toj tvrdi ističu da je njihova poslovna politika prvenstveno usmjerena na zadovoljstvo i sigurnost korisnika, te da imaju nultu toleranciju na bilo kakve ispade svojih djelatnika čiji je cilj nacionalna, vjerska ili bilo koja druga netrpeljivost, koje bi, ako se dokažu, svakako bile sankcionirane.

- Sve primjedbe i sugestije svojih korisnika iznimno uvažavamo i prihvaćamo s krajnjom pažnjom te ih koristimo kao korektivne mjere prema kontinuiranom podizanju razine usluge i sigurnosti naših korisnika – poručuju iz HAC-a.