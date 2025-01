Trump želi pripojiti Kanadu, premijer Trudeau dao ostavku, zna se tko bi ga i kada mogao naslijediti

Liberalna stranka kanadskog premijera na odlasku Justina Trudeaua objavila je kasno u četvrtak da će izabrati novog čelnika 9. ožujka, a prije ovogodišnjih izbora za koje ankete pokazuju značajno oslabljen rejting te stranke. Trudeau je u ponedjeljak objavio da će podnijeti ostavku kao vođa vladajuće Liberalne stranke i predsjednik vlade nakon što je na vlasti bio devet godina, no i rekao da će ostati na dužnosti dok mu njegova stranka ne izabere zamjenu.

Kanadski premijer se našao pod velikim pritiskom liberalnih zastupnika da podnese ostavku usred predizbornih anketa koje upućuju na to da će stranka biti jasno poražena na idućim izborima. - Liberalna stranka Kanade će 9. ožujka izabrati novog čelnika i biti spremna za borbu i pobjedu na izborima 2025. - stoji u priopćenju stranke.

Nacionalni upravni odbor stranke službeno se sastao u četvrtak navečer kako bi raspravio i utvrdio početna pravila nadolazeće utrke za vodstvo. Tako, glasovanje o vodstvu završit će 9. ožujka i istog će dana biti objavljen novi čelnik, priopćeno je. List Globe and Mail izvijestio je kasno u četvrtak da su bivša ministrica financija Chrystia Freeland i bivši guverner Banke Kanade Mark Carney spremni se kandidirati za vodstvo Liberalne stranke, dok ministrica vanjskih poslova Melanie Joly i ministar inovacija François-Philippe Champagne još nisu sigurni hoće li se uključiti u utrku.

Trudeau je u ponedjeljak rekao da će parlament biti suspendiran do 24. ožujka. To znači da će 53-godišnji Trudeau i dalje biti premijer 20. siječnja kada na dužnost stupi izabrani američki predsjednik Donald Trump, koji prijeti da će Kanadi uvesti carine koje bi osakatile njeno gospodarstvo. Trump je također rekao da bi mogao upotrijebiti "ekonomsku silu" kako bi Kanadu učinio 51. državom SAD-a, što je kanadski čelnik odlučno odbacio. Trudeau je stupio na dužnost premijera u studenom 2015. te je dva puta bio ponovo biran, čime je postao jedan od najdugovječnijih kanadskih premijera.

No, njegova je popularnost počela opadati prije dvije godine usred gnjeva javnosti zbog visokih cijena i manjka stanova, nakon čega se nije oporavila, piše Reuters. Predizborne ankete pokazuju da će liberali uvjerljivo izgubiti od glavne oporbene Konzervativne stranke na izborima koji se moraju održati do kraja listopada, neovisno o tome tko će biti vođa. Parlament je trebao nastaviti s radom 27. siječnja, a oporbene stranke su obećale da će srušiti vladu čim budu mogle, vjerojatno krajem ožujka. No, ako parlament ne bude zasjedao do 24. ožujka, oporba će glasanje o povjerenju moći pokrenuti u svibnju.

