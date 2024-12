Trump zaprijetio: Ne dogodi li se to prije 20. siječnja 2025., bit će velike nevolje na Bliskom istoku

ISTRAŽIVANJE CROELECTO ZA VEČERNJI:

Draganu Primorcu popularnost porasla za tri, a Mariji Selak Raspudić za jedan posto

"Bilo je to i za očekivati jer, kako se približavamo izborima, tako će više do izražaja dolaziti terenska prisutnost i promidžba, a tu se Primorcu i Milanoviću praktički nitko ne može približiti. Primorac je vrlo prisutan na društvenim mrežama, njegova kampanja koristi sve širi raspon digitalnih kanala, ima već sad dosta aktivnih oglasa i to će sasvim sigurno dati određenih rezultata."