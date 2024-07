Trump svojim zamjenikom imenovao čovjeka koji ga je uspoređivao s Hitlerom

Donald Trump za svojeg je kandidata za potpredsjednika Sjedinjenih Država jučer imenovao J.D. Vancea, senatora države Ohio. Ovim je potezom Trump pokazao dozu političke zrelosti jer je Vance bio jedan od njegovih najžešćih kritičara iz redova Republikanske stranke. Kada kažemo "kritičar", to je doista jako ublažena varijanta riječi koje je Vance upućivao Trumpu prije osam godina. Nazivao ga je "idiotom", vrijednim prijekora čak i uspoređivao s Hitlerom.

Uspješan pisac i ulagač

"Vrtim se između mišljenja da je Trump cinični seronja poput Nixona... ili da je on američki Hitler", napisao je Vance u poruci prijatelju 2016. Dapače, taj Vance je o Trumpu napisao esej u The Atlanticu naslovljen – "Opijat za mase", a u njemu samog Trumpa opisuje kao "kulturni heroin". Omalovažavao je tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa kao "moralnu katastrofu" čija administracija nije imala "nikakvu unutarnju politiku osim smanjenja poreza" u izravnim porukama na Twitteru od ljeta 2017. Vance je komentare slao bivšem prijatelju s pravnog fakulteta, a koje je objavio CNN, u kontekstu izražavanja svog protivljenja američkom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Bujica uvreda prema Trumpu nastavlja se i nastavlja, čime se Vance sasvim uklapao u pokret zvan "Never Trump" koji je prije osam godina činila skupina američkih republikanaca. No, unatoč tome, Trump je pristao na imenovanje Vancea za njegova kandidata za potpredsjednika. Senator iz Ohija u međuvremenu je promijenio mišljenje o Trumpu za 180 stupnjeva, no to sigurno nije bio jedini razlog da ga Trump prihvati. J.D. Vance jednostavno je jedan uspješni mladi čovjek, tek mu je 39 godina, koji će sasvim sigurno privući birače i izvan republikanskog spektra.

James Donald Bowman, kako je Vanceu pravo ime, uspješan je pisac, ulagač, ali i umirovljeni američki marinac. Nikada prije netko tko je služio u marincima nije bio nominiran za ovu visoku funkciju. Autor je romana "Hillbilly Elegy" koji je autobiografski, govori o njegovu odrastanju u "hrđavom pojasu", deindustrijaliziranim državama Sjedinjenih Država, kamo spada i Ohio. Depopulacija, siromaštvo, porast kriminala i zloporabe droga okruženje su u kojem je sadašnji kandidat za američkog potpredsjednika odrastao. I napisao je o tome impresivan roman koji je dospio na popis bestselera The New York Timesa. Pa je zaslužio i da se od njega napravi film koji je režirao Ron Howard, a u glavnim su ulogama bile iznimne glumice poput Amy Adams i Glenn Close. Kontroverzno, kao što je očito i sam Vance, film je dobivao nominacije i za Zlatne maline koje se daju za najgora ostvarenja, ali je imao i dvije nominacije za Oscar. A i politika mu je dosta slična, jer on se protivi abortusu, istospolnom braku, ali ne želi da se o tome raspravlja. Smatraju ga desničarskim populistom, ali koji je odmetnik od standardnih republikanskih politika jer podupire podizanje minimalne plaće, sindikalno udruživanje, povećanje carina, antitrustovske politike, ali se protivi i američkoj pomoći Ukrajini.

Prešao na katoličanstvo

Posebno je zanimljivo njegovo prezime koje je zapravo majčino. Ali ga nije preuzeo zbog nje. Sa sestrom Lindsey odrastao je u siromaštvu i obiteljskom nasilju, a njihova majka borila se s ovisnošću. Sestru i njega odgojili su baka i djed, no ipak je ponio prezime Hamel, majčina trećeg supruga, da bi na kraju ipak zadržao ono bake i djeda, odnosno majke. Očito oca nije upamtio po dobrome. Kao marinac, služio je u Iraku, ali kao ratni dopisnik te taj period opisuje kao iskustvo koje ga je oblikovalo kao čovjeka. Najzanimljivija je ipak jedna druga njegova povezanost. Za Vancea se kaže da je dio Mračnog prosvjetiteljstva, pokreta za koji neki autori kažu da vladajući američki establišment smatra "režimom" kojim upravljaju elite, a koji je zreo za demontiranje. Blizak je prijatelj s jednom od vodećih osoba tog pokreta Curtisom Yarvinom, čije je stavove opisao kao veliki politički i ideološki utjecaj.

– Mislim da su monarhijske ideje Curtisa Yarvina lude, ali znate što? Apsolutno je na tragu nečeg stvarnog sa svojim konceptom katedrale – govorio je. J.D. Vance prešao je s protestantizma na katoličanstvo.