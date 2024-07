Šefica Tajne službe objasnila zašto je atentator bio sam na krovu: 'Procijenili smo da je potencijalno sumnjiva osoba'

Ravnateljica Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država Kimberly Cheatle priznala je u intervjuu da odgovornost za sigurnosni propust koji je doveo do pokušaja atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa u konačnici leži na njoj. "Odgovornost je na meni", izjavila je Cheatle za ABC News u utorak ujutro.

Ravnateljica je priznala da se incident nikada nije trebao dogoditi i potvrdila da je napadač, Thomas Matthew Crooks, bio identificiran kao "osoba od interesa". No, kada je Crooks bio lociran, već je bilo prekasno za zaustavljanje njegovih metaka. "Napadač je zapravo bio identificiran kao potencijalno sumnjiva osoba", rekla je. "Nažalost, s brzim razvojem događaja, kada je ta osoba napokon locirana, već je bila na krovu i mogla je pucati na bivšeg predsjednika."

Cheatle je za ABC News rekla da je njezina prva reakcija na pucnjavu bila "šok." Također je izjavila da je Tajna služba bila svjesna sigurnosnih ranjivosti zgrade s koje je Crooks zauzeo snajpersku poziciju kako bi ciljao Trumpa. Međutim, odlučeno je da se na krov ne postavlja osoblje. "Ta zgrada ima kosi krov na svojoj najvišoj točki. Dakle, postoji sigurnosni faktor koji treba uzeti u obzir, a koji bi nas spriječio da nekoga postavimo na kosi krov. Stoga je donesena odluka da se zgrada osigura iznutra."

Podsjetimo, u subotu je bivši američki predsjednik Donald Trump preživio pokušaj atentata na skupu u Butleru u Pennsylvaniji. Tamo je 20-godišnji Thomas Matthew Crooks pucao na bivšeg republikanskog predsjednika, kandidata za povratak u Bijelu kuću na izborima u studenom, pogodivši ga u uho. Na skupu je ubijen vatrogasac koji je bio u publici, a još dvoje ljudi teško je ozlijeđeno.

VEZANI ČLANCI:

Sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila u ponedjeljak je gostovao u studiju Večernji TV-a, gdje je s novinarkom Petrom Balija razgovarao o pokušaju atentata. Cvrtila smatra da je u subotu, tijekom Trumpova skupa u Butleru u Pennsylvaniji, došlo do sigurnosnog propusta.

Naglasio je da je došlo do propusta u dubinskom osiguranju. Naime, atentator je bio pozicioniran izvan same lokacije skupa, na krovu lijevo od pozornice i bio je udaljen od nje oko 120 do 150 metara. Cvrtila smatra da se nije smjelo dogoditi da takav objekt bude neosiguran. "Svaka dominantna točka mora se provjeravati na dva načina. Prije svega, moraju je provjeriti policijski službenici sa psom, a kada se zaključi da je to sterilna zona, zgradu osigurava jedan policijski službenik ili više njih i tada više nema ulaska u nju", kazuje. Više čitajte ovdje.