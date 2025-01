Trojica tinejdžera pronađena mrtva u Bugarskoj: Vlasti optužene za ignoriranje poziva u pomoć

Bugarske vlasti optužene su za ignoriranje hitnih poziva i opstruiranje pokušaja spašavanja trojice egipatskih tinejdžera. Naime, mladići su umrli na temperaturama ispod nule u blizini bugarsko-turske granice krajem prosinca, a pozivali su u pomoć dok su bili izgubljeni u šumama Burgasa u Bugarskoj.

Dvije humanitarne organizacije su prikupile dosje s dokazima koji sadrže fotografije, svjedočanstva i geolokacije tinejdžera, piše The Guardian. Osim toga, dosje je ključan dokaz za neuspjeh bugarske vlasti da spase mladiće koji su se borili s hladnoćom. Organizacije, No Name Kitchen (NNK) i Collettivo Rotte Balcaniche (CRB), kažu da njihovo izvješće Zamrznuti životi otkriva širu sliku brutalnosti prema migrantima na europskim granicama.

Bugarsko-turska granica je česta prijelazna točka za ljude koji žele zatražiti azil u Europi, a posljednjih nekoliko godina su se pojavili dokazi o kršenju ljudskih prava, uključujući nezakonito vraćanje tražitelja azila u Tursku. Prethodno navedene organizacije tvrde kako su 27. prosinca 2024. godine saznali za pozive na telefonsku liniju za hitne slučajeve. Pozivi su se odnosili na tri tinejdžera "u neposrednoj opasnosti od smrti" i poslane su GPS lokacije.

Aktivisti su više puta zvali službeni broj Hitne pomoći i pokušavali sami doći do dječaka, no bezuspješno. Bugarska granična policija je navodno ometala pokušaje spašavanja organizacija unatoč tome što im je prikazan video jednog od dječaka u snijegu. Dječaci koji su kasnije identificirani kao Ahmed Samra (17), Ahmed Elawdan (16) i 15-godišnji Seifalla Elbeltagy su pronađeni mrtvi. Oko tijela jednog od dječaka pronađeni su otisci psećih šapa i čizama što pokazuje kako je granična policija već pronašla dječaka "možda još živog ili mrtvog ali ga je odlučila ostaviti ondje na hladnoći". Aktivisti koji su se kasnije vratili na mjesto događaja su kazali kako su tamo tragovi otisaka izbrisani, a otkriveno je kako je prizor bio stravičan jer su navodno tijelo jednog od dječaka pojele životinje.

