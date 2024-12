Tri kandidata dobila su odbijenicu DIP-a: Predavali duple potpise i neispravne OIB-ove, jedan imao samo svoj potpis

Ukupno osam kandidata natjecat će se u utrci za Pantovčak, potvrdio je to Državno izborno povjerenstvo (DIP) ove srijede. Pravovaljane kandidature predali su Miro Bulj, Tomislav Jonjić, Ivana Kekin, Branka Lozo, Zoran Milanović, Dragan Primorac, Marija Selak Raspudić te Niko Tokić Kartelo. Međutim, onih koji su najavljivali svoju kandidaturu bilo je još više.

Svi kandidati trebali su sakupiti najmanje 10.000 potpisa kako bi njihova kandidatura postala pravovaljana. I prije predaje potpisa DIP-u od utrke su odustali novinar Anton Filić, ali i bivši europarlamentarac Mislav Kolakušić te savjetnica Milorada Dodika Aurora Weiss. Još je od kandidature odustao i nezavisni Pavle Perović.

Međutim, još je troje kandidata koji su predali svoje potpise, no njihova kandidatura nije bilo pravovaljana. Uglavnom je to iz istih razloga - nedovoljan broj potpisa. Ti kandidati su Karolina Vidović Krišto, bivša saborska zastupnica, kao i čelnik HSP-a Dražen Keleminec. Još je nepravovaljana kandidatura bila i ona Slobodana Midžića.

Kako je objavio DIP, Keleminec je predao kandidaturu i naveo kako ima ukupno 10.934 potpisa birača. Umjesto toga, stvarnih potpisa bilo je 7.712, dok je njih 3.222 nije bilo vjerodostojno. Neki od njih bili su dupli potpisi, jedan je potpis bio od maloljetnika, a u najvećem broju podaci s potpisa nisu bili usklađeni s registrom birača.

Slično je bilo i s Karolinom Vidović Krišto koja je navela kako ima 11.684 potpisa birača, no stvarnih potpisa bilo je 8.084. U njenom slučaju bilo je čak 2.749 duplih potpisa, a još je bilo i nepostojećih birača, neispravnih OIB-ova, nepotpunih podataka... ''S obzirom da je utvrđeno da za pravovaljanost prijedloga kandidata nije prikupljen zakonom propisan broj pravovaljanih potpisa birača te nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8. Zakona, odlučeno je kako se odbija prijedlog kandidata'', navodi se u sva tri rješenja s potpisom čelnika Vrhovnog suda Radovana Dobronića.

Međutim, jedan potencijalni kandidat koji se dosad nije spominjao u javnosti je i Slobodan Midžić. On je predao samo jedan potpis, i to svoj, a to nije ni prvi put da je napravio. Samo svoj potpis tako je predao i na prošlim predsjedničkim izborima, ali i još dva puta prije toga. Još je 2009. prilikom predaje liste bez ijednog potpisa govorio članovima DIP-a kako ''njegova država SFRJ s njihovom nema diplomatske odnose pa tako i zakoni i pravila za njega ne vrijede''.