Plenković: SDP se diskvalificirao kao stranka koja može voditi Hrvatsku

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u srijedu da oporba, "kao i sve što radi", politizira postupke glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, a SDP je opisao kao stranku koja se "u potpunosti diskvalificirala" kao politička snaga koja može voditi Hrvatsku. Rekao je to u izjavi novinarima u Čakovcu gdje je održan sastanak Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina nakon pitanja o Turudiću odnosno tvrdnji oporbe da glavni državni odvjetnik provodi ono za što je i postavljen – da štiti HDZ.

Prozivanje oporbe uslijedilo je nakon što je Turudić uputio očitovanje glavnoj europskoj tužiteljici Lauri Kövesi u kojem je optužio europsko tužiteljstvo za povredu vladavine prava u Hrvatskoj, zamjerio im postupanje u aferi Beroš-Petrač te naveo dva predmeta u kojima Ured europskog javnog tužitelja, po njegovu mišljenju, nije smio postupati jer se radi o slučajevima prije 2017. kada još nije ni stupila na snagu Uredba o EPPO-u u Hrvatskoj.

Plenković je u odgovoru podsjetio da je oporba glasala za zakon o uredu europskog javnog tužitelja te ju prozvao da sada politizira. "Oporba kao i sve što radi – politizira. Ti ljudi koji ovo sada navodno govore, nisam to čuo jer smo bili tu, dizali su ruku za isti taj zakon. I nisu imali pojma tko će biti glavni državni odvjetnik, nisam ni ja imao pojam. U čemu je problem? Mislim, to je ono sad fundamentalno pitanje, znate, ako krenemo u to, onda idemo otvoriti pitanje da li vjerujemo mi ljudima koji su u tijelima kaznenog progona", prokomentirao je.

Zašto bi neki kriminalac, koji krade, ubija, dodao je Plenković, vjerovao tijelima kaznenog progona, ako oporba dolazi s time da a priori ima nepovjerenja prema onima koji su odabrani sukladno zakonu. SDP je maliciozna, kapriciozna sljedba kršitelja Ustava Milanovića A sve to radi, ponovno je istaknuo referirajući se na izbor sudaca Ustavnoga suda, "ista ona ekipa koja je maliciozno, kapriciozno i obijesno, potpuno svjesno, namjerno propustila rok da izabere suce", a što im je obveza kao zastupnicima.

Takvim se postupkom, ustvrdio je, "sljedba kršitelja Ustava - SDP" diskvalificirao za upravljanje zemljom na nacionalnoj razini, jer se ono ne može pokloniti onima koji "svjesno krše Ustav, podržavaju (Zorana) Milanovića koji svjesno krši Ustav". Kritički se referirao i na izjavu SDP-ovog Peđe Grbina da će se iduće godine izabrati ili samo dva nova ustavna suca ili nijednog, prokomentiravši ju na način da je Grbin rekao kako "neće birati dodatna tri (suca) kako ne bi došlo do situacije da Ustavni sud ima različita mišljenja o nekom predmetu, osjetljivom predmetu, nego će biti pet – pet, pa će biti neriješeno, pa će sud biti blokiran".

"Znači, on se razotkriva na način da su oni, očito, pa možda čak i uvjetovali da ovi budu njihovi kandidati. Može, ali morate nas, sljedbu 'kršitelja Ustava', to jest SDP, sutra u svakoj delikatnoj situaciji na dnevnom redu Ustavnog suda bespogovorno slušati. E, to nije normalno", ustvrdio je. I tu je razlika između "nas i njih", naglasio je, jer HDZ od ustavnih sudaca ne očekuju ništa osim da rade sukladno Ustavu, čuvaju Ustav i ustavni poredak i sude po svojoj najboljoj profesionalnoj praksi i znanju, zakonito. "I to su te dvije Hrvatske o kojima govorim već drugo. Jedna sve ruši, opstruira, ništa ne vrijedi, sve je najgore, i druge koja se trudi svaki dan", zaključio je temu.

Ponovio je i stav da je predsjednički kandidat s potporom HDZ-a Dragan Primorac "budućnost Hrvatske", a Zoran Milanović "prošlost", a novinari su ga pitali za komentar izjave Ivane Kekin, predsjedničke kandidatkinje Možemo!, koja je upozorila da velik javni novac ide privatnim poliklinikama, među njima i Primorčevoj.

O Ivani Kekin: Zanimljivo, suprug joj se sastaje s Nikicom Jelavićem

Plenković odgovorio referencom na današnju objavu na Facebooku njezina supruga Mile Kekina u kojoj je opisao sastanak s Nikicom Jelavićem, osobom poznatom iz više pravosudnih procesa. "Ne znam. Ja sam mislio da se ona bavi Nikicom Jelavićem. To je puno zanimljivija tema. Da se našao netko iz HDZ-a s Nikicom Jelavićem samo bi to bilo pitanje ovdje", rekao je Plenković novinarima u Čakovcu.

Izdvajanja HZZO-a za privatne zdravstvene ustanove, naveo je, u ovoj godini predviđena su od 114 milijuna eura, što je manje od dva posto ukupnih izdvajanja jer je proračun HZZO-a veći od pet milijardi eura. A Primorac, koliko zna, od ukupnih prihoda koje ima, ono što dobiva od HZZO-a manje je od 2, 3 posto.