Tomi Horvatinčiću nije odobren uvjetni otpust, ima još dvije godine kazne

Tomi Horvatinčiću, osuđenom na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog prometne nesreće u kojoj je usmrtio talijanski bračni par Francesca i Marijelu Salpietro, odbijen je prijedlog za uvjetni otpust. Odlučio je tako Visoki kazneni sud (VKS), odbivši Horvatinčićevu žalbu na rješenje Županijskog suda u Puli, koji je razmotrio Horvatinčićevu molbu za uvjetnim otpustom te je odbio. Na tu odluku Županijskog suda u Puli Horvatinčić se žalio VKS-a, no žalba mu je odbijena. U obrazloženju svoje odluke VKS je naveo kako je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je odbio Horvatinčićevu molbu za uvjetni otpust.

- Prvostupanjski sud je pravilno procijenio kako postoje drugi razlozi koji su opravdani u smislu odredbi o uvjetnom otpustu te da je nužno da zatvorenik nastavi s izdržavanjem kazne zatvora radi postizanja cjelovite svrhe kažnjavanja, poglavito imajući u vidu nerazmjerno veliki preostali neizdržani dio kazne zatvora (u vrijeme donošenja prvostupanjske odluke preostalo za izdržati dvije godine) - naveo je VKS u obrazloženju svoje odluke.

Spomenutu kaznu Horvatinčić je počeo izdržavati u srpnju 2021. i to nakon opetovanih odgoda zbog zdravstvenih problema. Spomenuta presuda postala je pravomoćna 2019. a osuđen je zbog nesreće koju je skrivio 2011. kada je kod Primoštena usmrtio talijanski bračni par Francesca i Marijelu Salpietro. Na njih je naletio svojom brodicom, a u sudskim postupcima koji su uslijedili vadio se na sinkopu. Sudilo mu se na sudu u Šibeniku i to tri puta. Na prvom suđenju koje je okončano 2015., bio je osuđen na uvjetnu kaznu od 20 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Sutkinja Maja Šupe tada je obrazložila da je Horvatinčić lakomisleno upravljao jahtom brzinom od 25 čvorova, što je dovelo do udara u talijansku jedrilicu. Osuđen je zbog nehaja, a ne da je djelo počinio iz neizravne namjere kako ga se teretilo optužnicom.

Tom presudom sutkinja Šupe nije prihvatila njegovu obranu sinkopom, a uvjetna kazna obrazložena je nizom olakotnih okolnosti – od niza zdravstvenih tegoba okrivljenika, preko njegova iskazanog žaljenja do izražene spremnosti da materijalno obešteti obitelj stradalih. Tu je presudu Županijski sud u Zadru ukinuo, smatrajući da nije dovoljno dobro utvrđeno je li Horvatinčić u vrijeme nesreće bio ubrojiv ili ne. Na ponovljenom suđenju, sutkinja Šupe ga je u listopadu 2017. oslobodila krivnje, ovaj put prihvativši obranu sinkopom. I ta je presuda ukinuta te je na trećem suđenju osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora. A sutkinja Šupe je u međuvremenu i sama "zaradila" USKOK-ovu optužnicu zbog optužbi da je primila mito.

Od kada je otišao na izdržavanje kazne, Horvatinčić je u nekoliko navrata koristio pravo na slobodne vikende, što znači da mu je za vikende odobren izlazak iz kaznionice. Iako je to pravo koje imaju i on i sve osobe na izdržavanju kazne i to zbog toga što je svrha hrvatskog penalnog sustav resocijalizacija i priprema zatvorenika za povratak u društvo, javnost njegove izlaske na slobodne vikende, u pravilu dočekuje na nož, smatrajući, opravdano ili neopravdano, da Horvatinčić u odnosu na druge zatvorenika ima povlašten status.