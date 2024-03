Tomašević: Uskoro će biti gotovi pregovori oko točkaste koalicije. HDZ treba maknuti s vlasti

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u RTL-u Danas te komentirao aktualnu preizbornu kampanju koja je krenula u punom jeku, nakon što je prošli tjedan predsjednik Zoran Milanović potvrdio kako na izbore idemo 17. travnja. Njegova kolegica iz stranke Možemo! i kandidatkinja za premijerku Sandra Benčić krenula je na ''žensku turneju'' kojom želi poslati poruku o rodnoj ravnopravnosti.

- Izgleda da će Sandra Benčić biti jedina kandidatkinja za premijerku na ovim izborima i vjerujem da će birači prepoznati naše politike. O sadržaju i programima smo počeli govoriti među prvima. U nedjelju smo predstavili 13 hrabrih poteza, do kraja tjedna ćemo predstaviti problemske prioritete… Doista u ovoj kampanji želimo govoriti o sadržaju. Naravno da HDZ treba maknuti s vlasti, ali pitanje je što poslije toga - poručio je Tomašević.

Tomašević je ponovio kako je glasovao za Milanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora pa bi i ranije njega kao premijera nego aktualnog premijera Andreja Plenkovića, no dodaje kako se s nekim njegovim stavovima ne slaže. Krene li SDP u dogovore s desnicom, Možemo! ispada iz mogućih pregovora.

- Mi smo jasno govorili od početka i mislim da je to jako dobro da doista transparentno komuniciramo sve naše pozicije. Nikad nismo prevarili birače. Rekli smo da su različite opcije moguće da se HDZ makne s vlasti, a da mi budemo konstruktivni u tome. Isto tako smo jasno rekli da u zajedničku Vladu sa strankama desnice ne idemo. Osim toga, rekli su to i oni - komentirao je pa se osvrnuo i na moguću točkastu koaliciju nakon izbora.

- I o tome smo više puta govorili prije ulaska Milanovića u ovu predizbornu utakmicu, iako ne znam smije li se to reći. Govorili smo i prije, da smo spremni na točkaste koalicije sa SDP-om i drugim progresivnim snagama u izbornim jedinicama gdje je ljevica tradicionalno slaba i to kako ne bi propali mandati. Oko toga se vode razgovori i mislim da će to uskoro biti zaključeno. Mislim da idu u dobrom smjeru - dodao je.

