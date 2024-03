Tomašević: 'Upozoravali smo da će doći do divljanja cijena najma. HDZ je građanima napravio medvjeđu uslugu

Zašto se Možemo! razišao sa SDP-om, hoće li se parlamentarni izbori ponavljati, na koje izborne jedinice računa po pitanju broja glasova, koja im je taktika za pridobivanje neodlučnih birača i kakvi su im planovi kad se radi o potencijalnim koalicijama neka su od pitanja na koja je za Večernji list odgovorio Tomislav Tomašević.

Istaknuo je kako je posebno ponosan na izborne liste stranke, koje su dogovorili na unutarstranačkim predizborima. "To je nešto sasvim normalno, kao što znate, u američkim političkim strankama. I Demokrati i Republikanci imaju predizbore gdje članovi i simpatizeri rangiraju zapravo kandidate koji će se onda boriti na izborima" objasnio je Tomašević. Kazao je i da nema zamjeranja i sukoba jer su oni "stranka u kojoj se gleda i zajednički, a ne samo pojedinačni interes".

Možemo! izlazi na izbore u svih 11 jedinica, kao što su učinili i na posljednjim parlamentarnim izborima, a Tomašević smatra da će osvojiti barem jedan mandat u svakoj od deset izbornih jedinica u RH. "Ne samo da imamo ljude, kako kaže Nenad, nego imamo političare. Imamo ljude koji su izabrani u gradskim vijećima na zadnjim lokalnim izborima, a i koji već djeluju gotovo tri godine. Građani su ih prepoznali u njihovim lokalnim sredinama, tako da vjerujemo, odnosno očekujem da ćemo imati barem jedan mandat u svakoj izbornoj jedinici od ovih deset" poručio je.

Naglasio je da je u stvaranju programa stranke sudjelovalo više od 150 ljudi, za svako od 31 tematskih područja imaju radnu skupinu, a uskoro će objaviti i cjelokupni program sa statistikama, analizama i obrazloženjem mjera. Posebno je naglasio temu gradnje stanova za najam. "Čim smo nastali kao stranka upozoravali smo da će se dogoditi ovo što se sada događa, da će u nedostatku bilo kakve stambene politike doći do tolikog divljanja cijena najma i kupnje stanova da će to biti potpuno neizdrživo za mlade obitelji i to se, na žalost, događa" rekao je gradonačelnik, dodajući da je HDZ subvencioniranjem APN-ove građanima napravio "medvjeđu uslugu".

Cijelu emisiju s Tomislavom Tomaševićem možete pogledati ovdje: