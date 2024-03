Peović oštro o Hrebaku: 'Nazvao me starom kantom. Bolje to nego HDZ-ov poltron''

U HRT-ovoj emisiji U mreži prvog zaiskrilo je između HSLS-ovca Daria Hrebaka i Katarine Peović iz Radničke stranke, nakon što je Peović kritizirala Hrebaka zbog sudjelovanja njegove stranke u koaliciji s HDZ-om navodeći kako su, među ostalim, izgubili svoj identitet.

"Prva smo stranka u gradu Bjelovaru. Prvi smo u županiji. A na nacionalnoj razini imamo vrlo jasno stavove. Volio bih odgovoriti gospođi Peović. Postoji stara narodna: Svatko se češe, tamo gdje ga svrbi! Umjesto da se pridruži Rijekama pravde, ona je sad prosula cijelu rijeku gorčine zbog toga što su ih SDP-ovci napucali kao staru kantu", poručio je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

Na pitanje novinarke HRT-a navija li za tu koaliciju, dodao je kako je on samo realan. "Postoje dva velika bloka u Hrvatskoj. Očito to građani tako žele. Gospođa Peović to ne može shvatiti jer se bavi arhaičnom politikom i ne razumije odnose na političkoj sceni. Rekla je gospođa Puljak da je na prošlom sazivu ušla na listi. Možda su zalogaji bili malo veći, pa ju je SDP napucao kao staru kantu", naveo je.

"Mizoginih šovinizama već smo se naslušali. Mi smo ušli na listi na kojoj smo bili ravnopravni partner", uzvratila je Peović.

Nakon emisije Peović je krizitirala Hrebaka na društvenim mrežama. "Danas me na HRT-ovoj emisiji Dario Hrebak nazvao 'starom kantom'. Mogu samo reći da je sigurno bolje biti stara kanta nego HDZ-ov poltron. Nastavljamo – beskompromisno!", napisala je Katarina Peović na Twitteru.

Podršku joj je dala i Dalija Orešković.

"Draga Kate, kroz svoj politički rad, takvim poltrončinama verbalno si kantu nabila preko glave. Drži svoj pravac, neka ti je uspješno i sretno. Biti Hrebak nije ni spomena vrijedno" - stoji u tvitu saborske zastupnice.

