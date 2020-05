Tko su najizdašniji donatori stranaka: HDZ vole mesari i stolari, Bandića direktor Groblja

Urbane ideje za “seljake”, dio prihoda pivovare Ličanka pravašima, a glavni financijeri bandićevaca direktor Groblja i bolja mu polovica. Tu je i čovjek koji s vremena na vrijeme SDP-u uplati dvije kune i 85 lipa, dok HDZ nekako posebno vole mesari, stolari i vodoinstalateri. Možda se tako na prvu čini, ali nismo se bacili na pisanje nekog sentimentalno-satiričnog romana, već smo, ususret izborima, pročešljali donacije strankama u prošloj godini.

Državni ured za reviziju još je u veljači pozvao sve aktere domaće politike da se izjasne odakle im novac koji nije stigao standardnim putem, odnosno iz proračuna sukladno osvojenim mandatima, a stranke su svoje obrasce o primljenim donacijama za financiranje redovne aktivnosti revno ispunile i dale na uvid. Ima toga malo more, reklo bi se, ali da je vrijedno baciti oko, pa čak i oba, jest. Koncentrirali smo se, naravno, na iznose koji su lani “kapali” na stranačke račune i u tom je segmentu daleko najuvjerljiviju pobjedu odnio HDZ, koji je od fizičkih osoba, raznih tvrtki i obrta dobio 1,6 milijuna kuna. Ukupan broj donacija kod njih je 228, ali budući da su neki uplaćivali više puta, taj broj, dakako, ne odgovara i broju samih donatora.

Slična je situacija i kod ostalih stranaka, primjerice SDP-a, kojeg su podupiratelji voljeli gotovo milijun i pol kuna manje nego ljute im konkurente jer partiji je u 2019. uplaćeno tek nešto više od 170 tisuća kuna. Vratit ćemo se još na dvije najveće hrvatske stranke, ali prije njih, posvetit ćemo se malo malima. Odnosno, manjima, ako želimo baš pošteno. Jedna od tih svakako je Hrvatska seljačka stranka (HSS), spomenuta već na samom početku ovog teksta, čiji je najveći mecena društvo s ograničenom odgovornošću zvan Urbane ideje, registriran za arhitektonske djelatnosti u Samoboru, gradu na čijem je čelu Krešo Beljak, koji ima još jednu čelničku funkciju, a to je upravo ona u HSS-u.

U lipnju prošle godine Urbane ideje “seljacima” su dale deset tisuća kuna, a u stopu ih slijedi i predsjednik varaždinske županijske organizacije HSS-a Darko Marković, s ukupno 6800 iskeširanih kuna, koji je četiri puta stranci uplatio po 1325, a jednom 1500 kuna. Skupili su tako, malo-pomalo, HSS-ovci lani gotovo 28 tisuća kuna, što je točno 965 tisuća manje od HNS-a. Gotovo milijun kuna uplaćeno je stranci koja odnedavno ima novog predsjednika Predraga Štromara, koji se, doduše, na popisu sponzora ne nalazi, ali na njemu je zato dojučerašnji čelnik stranke Ivan Vrdoljak, sa svotom od sto tisuća kuna. Ako želimo baš precizno, nije ni Vrdoljakovo ime na popisu, ali jest ono tvrtke Sunčani Žnjan, koje on posjeduje u pedesetpostotnom vlasništvu.

Među najvećim je to donacijama gledaju li se ukupno sve stranke, međutim, nije ni najveća, jer HNS-u je lani u veljači stiglo i 150 tisuća kuna, i to od tvrtke AWT International koja je, kao prva žrtva Agrokora, u lipnju 2017. završila u predstečajnoj nagodbi. U njoj je predsjednik uprave Miho Glavnić, inače i čelni čovjek Hrvatskoga skijaškog saveza, koji je kako da skiju pusti učio i princezu Dianu, a prije kojeg je predsjednik Saveza bio Srećko Ferenčak, ujedno dugogodišnji glavni tajnik HNS-a. Više to nije, kao što je i međimurski župan Matija Posavec prestao biti članom te stranke, za koju je lani dao 30 tisuća kuna.

Čelnici Mosta ne uplaćuju

A kad smo kod bivših, preselimo se na trenutak i na GLAS, koji je u 2019. od financijera prikupio nešto manje od 140 tisuća kuna. Najviše je dao Miljenko Pivac, 15 tisuća, po deset uplatili su članovi stranke Stanko Kordić i Nada Turina Đurić, a isprsili su se i supružnici pa je muž čelnice GLAS-a Anke Mrak Taritaš Zlatko dao tri tisuće kuna, a žena Gorana Beusa Richembergha Ivona doznačila je 7370 kuna. Bračni su drugovi bili aktivni i kod Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića, ali u ovom slučaju to su Sheila Šurbat Šegota i Patrik Šegota, inače direktor Gradskih groblja i međunarodni tajnik spomenute stranke, koji su skupa dali 37.107 kuna i 95 lipa.

Ukupno deset financijera na Bandićevu je popisu, dali su 113 tisuća kuna, a osim Šegotinih, ističe se i ime Slavka Kojića, dugogodišnjega zagrebačkog voditelja financija i potpredsjednika stranke, koji je uplatio 30 tisuća kuna. Tisuću manje došlo je s računa Jadranka Baturića, člana Glavnog odbora Stranke rada i solidarnosti. Nije neuobičajeno da za “redovne aktivnosti stranke” izdvoje i njeni predsjednici pa je, primjerice, Ruža Tomašić s 30 tisuća kuna glavni donator Hrvatske konzervativne stranke, HSP-u je 16.641 kuna uplaćena iz pivovare Ličanka, čiji je vlasnik prvi čovjek te stranke Karlo Starčević, za Zagreb je naš dao je, među ostalima, i Tomislav Tomašević.

Najteže je vjerojatno bilo darovateljima Neovisnih za Hrvatsku, koji su se tijekom lanjske godine raspali nakon svađe Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića pa se davati onda moralo dvostruko. Neovisnima je Ana Lederer, tako, uplatila 15 tisuća kuna, a Tomislav Jonjić 26 tisuća, da bi se onda opredijelili za Hasanbegovićev Blok za Hrvatsku, na koji je Lederer potrošila opet 15, a Jonjić četiri tisuće kuna. Sama Esih Neovisne je poduprla s 30 tisuća, koliko i Hasanbegović svoj Blok.

Čelni ljudi Mosta za svoju stranku nisu uplaćivali, ali je to napravila, primjerice, Luca Mikić, vijećnica u jednom od osječkih mjesnih odbora, tamošnji predsjednik Nadzornog odbora u Vodovodu Milenko Lozušić, kao i bivša državna tajnica te odvjetnica Sanja Mišević. Jednu jedinu donaciju u 2019. godini zabilježio je HSLS, dvije tisuće kuna od Elektrokem d.o.o. iz Sesveta, ali nije ni to toliko strašno uzme li se u obzir da Hrvatskoj građanskoj stranci Željka Keruma kunu nije uplatio ni sam Željko Kerum, kao što Nezavisnoj listi Damira Bajsa ništa dao nije čak ni Damir Bajs.

VIDEO: Restart koalicija predstavila je predizborni program

Ništa nije dobila ni Nezavisna lista Zagreb, stranka koju je svojedobno osnovala Sandra Švaljek, a nulu od dobročinitelja imaju i, između ostalih, Demokratska stranka žena te Abeceda demokracije i Akcija mladih. A s mladih preselimo se sad na one nešto starije, barem u političkom smislu. Najprije SDP. Najvažnije donacije na listi partije one su od po 15 tisuća kuna, koje su stigle od Viking viste d.o.o. i Viking vrata Kvarnera d.o.o., dviju tvrtki kojima je na čelu Siniša Rodin, a obje su registrirane u Rijeci.

Iz Istre stižu, po veličini, i druge najveće SDP-ove uplate, one od 10 tisuća kuna, koje su dali njegovi članovi stranke Sanja Radolović i Danijel Ferić. Predsjednica pulskog ogranka stranke desetku je izdvojila u veljači, dok je njezin kolega i susjed iz grada te ime koje se spominje kao mogući kandidat za gradonačelnika Pule po 10 tisuća uplatio u kolovozu te ranije u lipnju. Šesti je mjesec bio odlučujući, čini se, i za predsjednika SDP-a Davora Bernardića, koji je tada stranci dao pet tisuća kuna, a pet je brojka koja je važna i u slučaju bivšeg ministra branitelja Predraga Freda Matića, koji je toliko puta izdvojio novac za svoju stranku. Iznosi su varirali, ali sveukupno, Matić je u prošloj godini SDP-u uplatio 14.910 kuna i pet lipa.

Nije se on jedini odlučio za “rate” jer, primjerice, vijećnici te stranke u Skupštini Varaždinske županije Hrvoje Kovač, Vladimir Grudenić, Dubravka Biberdžić, Vladimir Kolarić i Luka Zrinski svaki mjesec daju nešto više od sto kuna, a točno 30 kuna mjesečno SDP-u uplate Branko Pavlinović i Željka Staničić, koji se ne nalaze ni na kojem formalnom popisu članova partije. Različiti iznosi stižu redovito i od Dražena Pavlovića, inače člana Glavnog odbora stranke, koji ponekad da i gotovo tri kune, odnosno dvije kune i 85 lipa.

Mecene iz Karlovca

A kao što smo već istaknuli, SDP Davora Bernardića prošlogodišnjim je donacijama “zaradio” 170 tisuća kuna, što je otprilike isti iznos koji je HDZ dobio od svoja dva najveća financijera. Točno 83 tisuće kuna stiglo je odmah u siječnju od D-gradnje, tvrtke čiji je jedini osnivač i direktor Rudolf Delač, inače i član Županijskog odbora HDZ-a Karlovačke županije. S istog područja, odnosno iz tvrtke S.A.MONT d.o.o., u vlasništvu još jednog člana stranke iz Karlovca Stipe Adžage, doznačilo se još 77 tisuća kuna, a s po 50 tisuća među najveće donatore, opet s karlovačkog područja, smjestile su se i tvrtke Arkada na čelu s Marijom Ivanić te Proizvodnja drvenih stupova d.o.o., čiji je direktor Stjepan Kušan.

Na popisu mecena Hrvatske demokratske zajednice uglavnom i dominiraju tvrtke, što drvodjeljske što one koje se bave mesarskim poslovima, namještajem i uređenjem interijera, što servisom računalne opreme pa malih uplata, u principu, ovdje i nema. Točnije, ona ispod petsto kuna ne postoji, čak ni od fizičkih osoba, među kojima u toj stranci nije njezin predsjednik Andrej Plenković, ali ni itko drugi od “zvučnijih” imena s desnog centra.

Kao poznatiji darivatelji mogli bi se, zato, prepoznati tvrtke poput Vindije, iz koje je stiglo dvaput po 20 tisuća kuna, prijevoznik Presečki grupa, koji je uplatio dvije tisuće, a na listi se nalazi i Pučko otvoreno učilište Argali iz Lobora, s računa kojeg je “prebačeno” tisuću kuna.