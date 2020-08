Tko ne bi htio živjeti u Hrvatskoj ako bi dobivao njemačku ili nizozemsku plaću

Među milijunima stranaca koji svake godine turistički posjete Hrvatsku, većini se toliko svidi da posjet ponavljaju, a poneki zavole našu zemlju i odluče se trajno doseliti. Istina, takvom razvoju događaja često pripomogne kakva ljetna ljubav ili neki drugi slučaj, ali stranci o našoj zemlji u pravilu govore iste pozitivne stvari.

“Hrvatska je članica EU, mnogi ljudi govore engleski, lifestyle je sjajan, internetske veze dobre, klima super, veze s Europom i ostatkom svijeta odlične, zdravstvo pristupačno, a povrh svega, i možda najvažnije, Hrvatska je sigurna zemlja za život i zasnivanje obitelji”, kazao nam je svojedobno i ‘doseljenik’ iz Nizozemske Jan de Jong, koji se s obitelji skrasio na splitskom području.

Većinu došljaka fascinira obala, ali mnogi se stranci zaljube i u našu metropolu, Zagreb, u kojem se zbog prijateljske atmosfere i običaja ispijanja kave na terasama kafića, kako sami vole reći, osjećaju kao u jednom velikom dnevnom boravku.

Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Outbreak of the coronavirus disease in Saint Petersburg A man uses his smartphone and laptop as he sits on the shore of the Gulf of Finland amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Saint Petersburg, Russia May 27, 2020. REUTERS/Anton Vaganov ANTON VAGANOV

Manja mjesta u unutrašnjosti, često kažu, sačuvala su pak iskonsku gostoljubivost kakva je u većini turističkih zemalja davno izumrla, a upravo to stranci posebno cijene kao vrhunsku kvalitetu. Sve te adute Hrvatska koristi u turizmu, ali mogla bi i više od toga. U svijetu je sve više digitalnih nomada koji svoj posao mogu raditi iz bilo koje zemlje, iz bilo kojeg kutka svijeta.

Procjene kažu da će do 2035. godine od kuće raditi čak milijardu ljudi. Korona je zasigurno ubrzala taj trend. Hrvatska bi definitivno, osim za klasične turističke posjete, mogla biti itekako zanimljiva i za višemjesečne boravke ljudi koji ne moraju u ured, tj. svoj ured nose sa sobom u laptopu. Uostalom, kako nam je rekao spomenuti hrvatski Nizozemac: “Tko ne bi htio živjeti u Hrvatskoj ako bi ovdje mogao dobivati njemačku, austrijsku, švicarsku ili nizozemsku plaću?”