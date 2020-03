‘Tko misli da je ovo banalan virus neka dođe u moju bolnicu i neka gleda kako mlade ljude intubiraju’

Ugledna hrvatska liječnica s talijanskom adresom prof. dr. Nela Sršen, ugledna liječnica upozorila je na krive informacije o koronavirusu koje su predugo bile u javnom prostoru, koje su pridonijele ležernom, pa i neodgovornom odnosu građana prema uputama koje su primali od svojih vlada i kriznih stožera.

- Iz sata u sat scenarij se mijenja i tako živimo u ovo zadnje vrijeme. Teško je razlučiti kada je netko ponašanje racionalno, a kad iracionalno u okolnostima ovog nepoznatog, nevidljivog neprijatelja, kaže dr. Sršen i dodaje: - Bojim se da je ono što se događa u Italiji model koji će, s nekim zaostatkom, zahvatiti i druge europske zemlje. I zato, da, teško je biti racionalan, svi osciliramo tijekom dana jer smo bombardirani novim informacijama svakog trenutka.

Hrvati nisu dovoljno ozbiljni sve dok stvari ne odu nizbrdo

Kako je navela gostujući u emisiji Radio Pula, tek sada zahvaljujući drugom dekretu, narod počinje imati svijest o tome što se događa i što znači kad vam se dekretom naredi da morate ostati doma, što to znači za ljude, za njihovu rodbinu i okolinu.

- Tek sada shvaćamo, a trebalo nam je dosta vremena. To moraju shvatiti i hrvatski građani, koji nisu dovoljno ozbiljni sve dok stvari ne odu nizbrdo - smatra doktorica koja ističe kako je to bilo uvjetovano i svakojakim informacijama.

- O virusu su svi znali sve pa se govorilo sve suprotno od onoga što se već ranije reklo, svi su bili improvizirani virolozi, epidemiolozi, svi su znali i imali što reći, ali nažalost, suprotno jedni od drugih, a čak su i sami virolozi polemizirali jedan s drugima. Naravno da je to imalo negativan efekt na ukupnu populaciju. Populacija je oscilirala, kako u Italiji, tako sigurno i u Hrvatskoj, jer ljudi su ljudi svugdje.

Doktorica Sršen navela je kad je došao u Italiji prvi dekret, brojni Talijani pojurili su prema jugu kad je došao prvi dekret za zatvaranje Lombardije i Veneta i na taj način širili zarazu jer su bili prepuni supermarketi i vlakovi.

- Dakle, bili su svi u gužvi, jedni uz druge i širili zarazu, da bi se nakon 24 sata svi oni koji su pohrlili na jug, našli u crvenoj zoni jer je cijela Italija, dan poslije, drugim dekretom, postala crvena zona. I onda su se vraćali na sjever. Koji je efekt toga bio? Oni koji su išli na jug bili su potencijalni vektori prenošenja zaraze.

Mogu biti pozitivni i nemati nikakvih simptoma

Prema njoj ljudi nisu shvatili da se on njih traži da stoje što je više moguće kod kuće iako su zdravi, nemaju nikakvih simptoma, indikacija da bi mogli biti zaraženi koronavirusom, to je iz jednostavnog razloga zato što ti ljudi mogu biti pozitivni na test.

- Što znači da ogroman postotak populacije, čak 60-70 posto populacije može biti pozitivno, a nema nikakvih simptoma. Ti ljudi koji se mirno kreću vani, koji nemaju nikakvih simptoma, zaraze druge ljude, a da toga nisu svjesni.

Igor Rudan: Što svatko od nas može sada učiniti u borbi protiv pandemije COVID-19?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zbog toga je sada u Italiji aktiviran masovni nadzor, baš zbog toga da bi se blokiralo prenošenje zaraze na ostatak populacije. Što to znači? To znači da virus, na jedan ili na drugi način, mora zaraziti visok postotak populacije. Tek tada kada bude zaražen visok postotak populacije, ne kažem oboljen ili teško bolestan, ili sa smrtnim ishodom, od tih zaraženih je oko 14 posto hospitaliziranih, od njih 5-6 posto završe u reanimaciji i intubaciji, a često i sa smrtnim ishodom. Ali baš zbog toga što je visok postotak populacije pozitivan, u ovom trenutku je karantena determinantna, da bi se od svoje pozitivnosti svi ti vektori koji prenose zaraznu bolest, negativizirali u svojim domovima. I kad se tako stvori jedna vrsta imuniteta u ljudima, na taj način virus više ne bi imao jedan friški teren, jedno ljudsko biće koje nije došlo u kontakt s virusom i onda bi se stvorila tzv. imunizacija kolektivne populacije, gdje virus više ne bi imao prostora da zarazi, a pogotovo da stvara bolest. Kad narod shvati taj koncept, kad shvati da mora biti kod kuće tih 14 dana, tada ćemo vidjeti kakav smo efekt postigli kroz broj zaraženih i onih sa smrtnim ishodom.

- Već nakon dva-tri dana sam čula neke polemike oko ovog novog dekreta kojim je uvedena opća karantena za cijelu Italiju jer da raste broj zaraženih. Naravno da još raste, raste eksponencijalno i, što je najgore, mi smo tek na početku. Rekla sam jednom svom prijatelju, svjetskom virologu, da ne znam hoćemo li mi stići do šestog mjeseca, aplicirajući kineski model na Italiju- za što bi nam trebala manje-više tri mjeseca.

Navodi kako su i njoj slali linkove u kojima je stajalo kako je koronavirus neka rekonstrukcija, da netko stoji iza toga, a taj virus je kao puno ležerniji od gripe, te da je dobar dio ljudi prihvatio te informacije i zato se nisu držali pravila i uputa.

- Vidim sada po Italiji, vidim kako se ponaša pokrajina Veneto. Poznajem guvernera pokrajine Veneto, taj čovjek tri tjedna nije išao kući jer je išao od mjesta do mjesta i kad su naglo počeli rasti brojevi zaraženih, to je bilo šokantno. Svaki dan su brojke rasle eksponencijalno, tražila se solucija. Nije bilo lako donijeti drugi dekret jer ljudi žive od tih aktivnosti, barova, restorana, komercijalnih aktivnosti.

Video: Kako razgovarati s djecom o koronavirusu?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najvažniji neprijatelj je virus

- Dakle, s jedne strane je borba s virusom, a s druge za ekonomiju koja tone sve više. Ali trebalo je naći jedan model, napraviti jedan veliki rez i odlučiti se. U ovom trenutku ekonomija će patiti, ali sada je najvažniji neprijatelj virus jer se radi o ljudskom zdravlju i životu. Kad netko kaže da je to banalni virus, zavjera, da nas varaju s rezultatima, ja mogu samo reći neka ti ljudi dođu ovdje, neka dođu u moju bolnicu, neka gledaju kako mlade ljude intubiraju.

Prema doktorici, predugo prenosile su se krive informacije da se od tog virusa razbole samo oni s potrošenim imunološkim sistemom, stariji ljudi, onkološki pacijenti, što nije istina jer u reanimacije dolaze i mladi ljudi.

- Prije dva dana smo intubirali našu mladu kolegicu, ima 32 godine, predivna osoba, koja nije imala nikakve bolesti, jedna je od najzdravijih osoba koje poznajem. Prošle godine je dobila bebu i našla se u reanimaciji, intubirana je u vrlo kritičnoj situaciji. Ima i mladih ljudi, od 20-25 godina koji su zdravi i koji su intubirani! Slali smo krive poruke mladima.

Virus će svoj put nastavljati sve dok se ne uspostavi rezistencija

Dr. Sršen kaže i da je inkubacija jako varijabilna pa netko govori o 4-5 dana, netko o 10-ak, a neki tvrde da je to 14 dana.

- Nažalost, u periodu smo i obične gripe, simptomi su slični, razlika je što koronavirus dovodi do reanimacije, intubacije i često smrtnog ishoda. Uzimali smo to preležerno jer nismo shvatili da će virus svoj put nastavljati sve dok se ne uspostavi rezistencija. Ako želimo pomoći sebi, svojoj obitelji, svojoj zajednici, ako se želimo riješiti tog prokletog neprijatelja, onda trebamo slijediti sve preporuke kriznog stožera koji dobiva upute od Svjetske zdravstvene organizacije. To nije problem Italije, Italija će biti za kratko vrijeme u Francuskoj, u Njemačkoj i doći će u Hrvatsku. Virus je već prisutan, samo je bilo pitanje vremena kad će biti dijagnosticiran i potvrđen. To čini razliku… Znamo da brojke eksponencijalno rastu i znamo da ćemo trebati još neko vrijeme, još 2-3 mjeseca. I kad nam netko kaže kako će s toplim proljetnim danima virus nestati, ja u to ne vjerujem. Mi ne znamo koji je ovo virus, mi ne znamo što se događa. Sve informacije koje smo dobivali, sada se mijenjaju.

- Uvjerena sam da moja domovina neće čekati jer to je 14 dana, a to nije puno, rekla je na kraju razgovora Nela Sršen za emisiju Radio Pula

>>Tema: Koronavirus