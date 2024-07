Tko leži u anonimnim grobovima uz Drinu? Obitelji bi istinu mogle saznati zahvaljujući lokalnom patologu

Brojni migranti svoj život su izgubili pokušavajući prijeći bosansko-srpsku granicu preko rijeke Drine. Patolog Vidak Simić uzima DNA s tijela migranta koje izbaci rijeka kako bi jednog dana njihove obitelji mogle znati gdje su pokopani. Pokazujući ekipi DW-a nadgrobne spomenike lokalnog groblja na kojima je uklesana oznaka NN i godina smrti, patolog navodi kako u tim grobovima su tijela muškaraca koji su u trenutku smrti bili zdravi i mladi.

"Drina je prelijepa. Međutim, najvarljivija rijeka na svijetu je Drina", ističe. S njim se slažu Goran Škiljević i Dragan Radić iz Civilne zaštite Zvornik. "Drina je brza i kad je plitka. Jedna od najbržih u Europa. Nažalost, događa se da mnogi ne prijeđu s jedne obale na drugu. Našli smo jednog utopljenika tamo nizvodno nekih 500 metara", -kazao je Škiljević pokazujući novinarima mjesto tragedije.

Posljednjih par godina sve manje migranata pokušavaju prijeći granicu preko Drine, jer je Srbija pooštrila granične kontrole, a krijumčari su promijenili rute. Ali, kako navodi DW, rijeka i dalje izbacuje leševe. "Prilikom izlaska na rijeku Drinu na pecanje sam ugledao na vodi tijelo. Pozvao sam policiju koja je došla i izvukli smo tijelo. Znali smo da je imigrant", objasnio je Radić.

Patolog Simić bi mogao u mirovinu, ali neumorno obrađuje tijela umrlih kako bi im obitelj mogla jednog dana ući u trag. "Obitelj iz Pakistana, Afganistana ili Maroka traže nekog svog. Za njih to je nemoguća misija, a znaju da se član obitelj utopio u Drini. Nemoguća je to misija", ističe. On uzima DNK uzorke i pohranjuje ih u bazu podataka.

Do sada je sakupio uzorke 40 tijela osoba čiji identitet nije poznat. Sad ih želi preuzeti Međunarodna komisija za nestale za daljnju obradu. a to daje Simiću nadu da će neke tajne koje sakrivaju grobovi jednog dana biti otkriveni