Veliko istraživanje: Sve više Hrvata vjeruje da useljenici negativno utječu na kvalitetu života

Od 1960-ih Hrvatsku se smatra useljeničkom i iselječnikom zemljom, pri čemu je migracijski saldo - razlika između broja registriranih useljenika i iseljenika - uglavnom bio negativan. Ilustrira to dobro i podatak da je udio osoba rođenih u inozemstvu u Hrvatskoj čak 13,2 posto, znatno iznad prosjeka Europske unije od 8,5 posto. Ipak, od 2018. se može primijetiti stanovita promjena koja je vrhunac dosegla prošle godine, a to je da ukupan broj useljenika raste, naročito iz zemalja koje su do tada bile atipične.

Tijekom 2021. godine službeno je evidentirano 36.000 stanovnika, u 2022. 58.000, a prošle godine gotovo 70.000. Upravo 2022. je došlo do preokreta i migracijski saldo je prvi puta nakon 2008. godine bio pozitivan i to za oko 11.700 stanovnika, navodi portal Sociologija hrvatskog društva. Najviše je useljenika iz Azije koji su, za razliku od većine useljeničkih skupina koje su donedavno dolazile u hrvatsku, vrlo vidljivi. Pitanje integracije stranih radnika često se povlači u medijima i javnosti, a bilo je aktualno i za vrijeme kampanje za parlamentarne izbore. Sve to utječe na percepciju i stavove hrvatskih građana.

Europsko društveno istraživanje nada se odgovoriti na pitanje kako mediji, političari i osobna iskustva s useljenicima oblikuju stavove Hrvata o pitanjima useljavanja. Deseti val tog istraživanja proveden je u Hrvatskoj sredinom 2021. godine, prije no što je ta tema eksplodirala, a 11. val u drugoj polovici 2023. godine kada je dosegla svoj trenutni vrhunac, zbog čega bi usporedba rezultata, smatraju sociolozi, mogla biti zanimljiva.

Na prvi pogled velikih promjena nema. U obje točke mjerenja oko 71 posto ispitanika smatralo je da je useljavanje ljudi iste rase ili etničke pripadnosti kao što je većina stanovništva prihvatljivo, a 60 posto je smatralo da isto vrijedi i za useljenike druge rase ili etničke pripadnosti, a brojke su slične i za useljenike iz siromašnih zemalja izvan Europe. Druge dvije kategorije dobro opisuju novi val vidljivih useljenika u Hrvatskoj. Iako razlika nije statistički značajna, može se uočiti trend blagog pada udjela onih koji podržavaju masovna useljavanja ljudi različite rase ili etničke pripadnosti i porast onih koji bi isto dozvolili u manjem broju, što daje naslutiti da javnost generalno želi određena ograničenja na useljavanje.

Foto: Sociologija hrvatskog društva

Što se tiče percepcije koristi i troškova useljavanja u različitim domenama života, može se primijetiti da je percepcija koristi za gospodarstvo relativno nepromijenjena, no povećao se broj onih koji vjeruju da useljavanje ugrožava kulturni život u Hrvatskoj - i to za desetak postotnih poena. Viši je i postotak onih koji smatraju da Hrvatska zbog useljenika iz drugih zemalja postaje lošije mjesto za život. Zamjetna je to razlika u odnosu na 2021. godinu kada je više ispitanika smatralo da useljenici obogaćuju kulturni život.

Podaci ovog istraživanja sugeriraju da proces masovnijeg useljavanja vidljivih skupina dovodi do promjena u stanovima građana, naročito u percepciji društvenih posljedica. Relativno značajan porast udjela građana koji percipiraju negativne društvene posljedice useljavanja u tako kratkom vremenu može se smatrati zabrinjavajućim trendom, a svakako je i upozorenje da je krajnje vrijeme da se pitanju integracije useljenika pristupi sustavno od strane nacionalnih i lokalnih vlasti.

Foto: Sociologija hrvatskog društva

Sociolozi za kraj ističu da se ovi osjećaji koji su se pojavili u narodu nisu reflektirali prema daljnjem useljavanju u značajnijoj mjeri, što se može smatrati izrazom pragmatizma građana koji razumiju da je useljavanje nužno za mnoge djelatnosti zbog nedostatka radne snage.

