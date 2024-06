Njemačka uvodi poticaje za odlazak migranata: Besplatni letovi i financijska pomoć

Njemačka savezna i državna vlada trenutno nude tražiteljima azila mogućnost dobrovoljnog povratka u njihove zemlje podrijetla, uz ponudu besplatnih letova i financijske pomoći za početak novog života. Prema informacijama iz "Spiegela", gotovo 2.000 tražitelja azila izrazilo je interes za napuštanje Njemačke , ali nailaze na poteškoće zbog birokratskih zastoja.

Tražitelji azila podnijeli su zahtjeve za podršku poput plaćenih letova ili financijske pomoći za pokretanje poslovanja u svojim matičnim zemljama, ali njihovi zahtjevi još nisu obrađeni zbog velikog broja zahtjeva i sporog administrativnog procesa. Savezni ured za migracije i izbjeglice (Bamf) u Nürnbergu potvrdio je da postoji značajan zaostatak u obradi zahtjeva, iako se ističe da oni koji žele napustiti zemlju mogu to učiniti u bilo kojem trenutku. Program dobrovoljnog povratka do početka ove godine vodila je UN-ova organizacija IOM, no od siječnja je nadležnost prenesena na Savezni ured za migracije. Prema izvorima iz "Spiegela", savezne zemlje su se suočavale s čekanjem od 2 do 6 tjedana na obradu zahtjeva, a sada se očekuje da će ta čekanja biti dulja, od 8 do 15 tjedana, zbog preuzimanja odgovornosti od strane Bamfa, piše Fenix Magazin.

Prema istom izvoru, savezne zemlje poput Saske-Anhalta, Hessena i Donje Saske trenutno financiraju pomoć iz vlastitih proračuna jer je "dobrovoljni povratak državnim sredstvima i dalje ekonomičniji od zadržavanja ljudi na saveznom teritoriju", prema Ministarstvu unutarnjih poslova Saske-Anhalt. Savezni ured za migracije izvijestio je da je vanjski pružatelj usluga dobio nalog za isplatu pomoći izravno na zračnim lukama. Međutim, zbog problema s proračunom u četvrtom tromjesečju 2023. i složenog postupka natječaja, početak pružanja usluga započeo je tek u travnju. Prema podacima Bamfa, do 31. svibnja zaprimljeno je 4.963 zahtjeva za financiranje za 9.986 osoba u tekućoj godini, uključujući odbijene tražitelje azila. U istom razdoblju završeni su postupci za više od 6.000 osoba.

