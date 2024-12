Tko je ubio ‘Sablju’; Bivši premijer Srbije za Večernji list: 'Zašto su to radili ako nema veze s istinom?'

O seriji "Sablja", nazvanoj prema specijalnoj policijskoj operaciji uhićenja svih onih koji su bili uključeni u atentat na predsjednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića, koji se dogodio 12. 3. 2003., svi govore i pišu dok ona ruši rekorde gledanosti. Okupila je impresivan glumački ansambl koji donosi likove s kojima možemo snažno suosjećati, nekih se i groziti, a zbog nekih se živcirati. Priča je ispripovijedana dinamično, napetost je prisutna u svim epizodama, a produkcijska vrijednost cijelog projekta na iznimno je visokom nivou.

Zoran Đinđić ubijen je nakon što je svega 25 mjeseci proveo na funkciji srbijanskog premijera. Imao je samo 51 godinu. No stvarni akteri "Sablje" i svega što je prethodilo premijerovu ubojstvu nakon kojega je pokrenuta specijalna policijska akcija u kojoj je privedeno više od 11 tisuća osoba, ne dijele oduševljenje serijom. Dapače, smatraju je uvredljivom i tvrde da je riječ o povijesnom falsifikatu.

Za Večernji list o tome govore Zoran Živković, predsjednik Vlade nakon Đinđićeva ubojstva, i potpredsjednik Žarko Korać. Na pitanje je li gledao seriju i koja je njegova ocjena, odgovara li prikaz u njoj povijesnim činjenicama prije premijerova ubojstva i svemu što se poslije dogodilo, Zoran Živković odgovara kako je razočaran te zaključuje da je serija "Sablja" puna laži, poluistina i izmišljotina.

– Mislim da ni Zoran Đinđić, koji je žrtva, ni ono što se poduzimalo poslije toga ne zaslužuju tako prizeman pristup toj temi. Na početku svake epizode u prvom kadru piše da je to umjetnička vizija, da to ne mora imati veze s istinom, ali postavlja se pitanje zašto se to radilo ako nema veze s istinom. Mogli ste napraviti seriju o Djedu Mrazu ili čemu već drugom. Tako da zaključujem da je najveći dio onoga što je u seriji objavljeno i prikazano daleko od povijesne istine o tome. Ako koristite prava imena ljudi, povijesnih ličnosti, onda se iza toga ne može kriti da je vaša laž neko umjetničko sagledavanje situacije – ističe čovjek koji je bio srbijanski premijer u vrijeme akcije "Sablja".

Na pitanje što mu je najviše zasmetalo otkriva: – Prije svega to što Zoran Đinđić u toj seriji od osam epizoda ukupno prema mojoj procjeni ne može skupiti ni dvadeset minuta, a on je glavna žrtva i glavna ličnost o kojoj je riječ. Trebalo je puno više govoriti o njemu, a i ono sto je navodno izneseno o tome što se događalo nakon ubojstva puno je laži i izmišljotina, kreiranje tobožnjih velikih decision makera u tim događanjima, kao što su Beba Popović, Čeda Jovanović i drugi, a riječ je o apsolutno potpuno efemernim ličnostima u svemu tome. Za ljude koji su provodili akciju "Sablja", a to je bila ne samo borba za razjašnjenje ubojstva Zorana Đinđića nego i borba protiv kriminala u Srbiji, velika je uvreda da budu prikazani kroz dva izmišljena lika. Ne govorim o glumcima koji su te likove utjelovili, nego o tome što je sadržaj toga, a on se svodi na potpunu besmislicu, jako prizemno tumačenje velikih stvari koje su se događale i prije ubojstva Zorana Đinđića i nakon njega – izričit je Živković.

Na pitanje kako komentira činjenicu da je u seriji gotovo marginalno prikazana uloga Vojislava Koštunice koji je poticao neprijateljsku atmosferu oko Zorana Đinđića, kao i Vojislava Šešelja koji je uoči Đinđićeva ubojstva otvoreno najavljivao krvavo proljeće, dok je primjetan izostanak problematiziranja uloga Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića u politici napada na Đinđića, pri čemu je posebno teško zaboraviti jezive izjave Tomislava Nikolića o Đinđiću sa skupa radikala, Živković govori da mu je to zasmetalo.

– Prije svega, nedovoljno se govorilo o jednoj apsolutno neusporedivo važnoj povijesnoj ličnosti kao što je bio Zoran Đinđić. To je najveća srpska povijesna ličnost u posljednjih sto godina, a on je prikazan kao netko tko ne zna gdje se nalazi, a i posvećeno mu je, kažem, pet posto cijelog sadržaja serije ili manje. A ništa se nije pokazalo o glavnim protivnicima njegove politike, koja je bila prava politika i trebala je Srbiju što prije dovesti u normalno stanje, da ona postane članica Europske unije te da se svi pravni, ekonomski, kulturološki i svi drugi standardi predstave na pravi način. Oni koji su se hvalili da su se tog dana kad je ubijen Đinđić opijali od sreće, a to su i Šešelj, Vučić, Nikolić i još neki, izostavljeni su, što im ide u prilog, jer u suprotnom je to bilo najgore. Stoga serija u cjelini ne zaslužuje biti tema ikakvog pristojnog povijesnog razmatranja, jer ona je cijela nažalost napravljena na razini primitivizma i nepostojanja bilo kakve kreativne ideje, a to sve nalikuje na Miloševićev režim kao i na režim Vučića koji danas vlada Srbijom – kazat će Živković.

Ljudi koji su radili seriju, kaže nam Živković, s njim su razgovarali tek pola sata. – Sad kad ovako razmislim, izgleda da im je razgovor sa mnom poslužio za to da zaključe što ne treba objaviti i o čemu ne treba govoriti. Serija je loše napravljena i bilo bi bolje da nije snimljena – zaključuje Zoran Živković.

Žarko Korać, koji je bio potpredsjednik srbijanske Vlade za vrijeme premijera Đinđića i nakon njegova ubojstva govori nam kako je osnovni problem serije njezina dvojnost. – Ona je dokumentaristički umjetnička. I u tom spoju stvari nastaju mnogi problemi. Primjera radi, nitko se u seriji "Sablja" ne zove svojim pravim imenom, što bi vuklo na umjetničku rekreaciju jednog povijesnog događaja, ali to je istodobno i ime te policijska akcije – "Sablja". I to stvara barem kod mene dosta problema, jer izostavljanje nekih ljudi i naglašavanje ili nenaglašavanje određenih događaja uvijek se može tumačiti kao umjetnička sloboda. Možete napraviti izvanredan film o Drugom svjetskom ratu, a da ništa nije utemeljeno na činjenicama, ali ova serija to neće moći. U njoj ima i povijesnih činjenica i pokušavaju se rekreirati događaji za vrijeme "Sablje". Ja bih rekao uložen je trud, izabrana je dosta dobra glumačka ekipa. Moram reći, isto tako, bilo je očigledno da su uloženi napori da se rekonstruiraju neki događaji, neki ljudski odnosi i neki likovi i karakteri. Ali glavno je pitanje što se točno željelo postići tom serijom? To da se nove generacije i ljudi u Srbiji ponovno upoznaju sa svime onim što se u toj akciji dogodilo, ili je to bio samo jedan pokušaj da se jedno tragično razdoblje iz historije suvremene Srbije ustvari interpretira na način koji bi bio duboko autorski. Znači, nije se moralo baš do kraja držati činjenica, nego je to jednostavno umjetničko viđenje ljudi koji su napravili seriju, tako da gledatelj ostaje malo, kako bih rekao, nesiguran treba li tim putem ići. Puno bih više volio dokumentarnu seriju. Kod nas je dosta dokumentarnog materijala napravila Brankica Stanković koji danas ima svoju Insajder televiziju. Ona je pokazala veliku osobnu hrabrost. Inače je vrlo hrabra kao novinarka te je uložila veliki napor da u čitavoj seriji emisija razgovara s akterima "Sablje". Prema mom mišljenju, jednu od najboljih knjiga o Sablji napisao je novinar Vremena Miloš Vasić – naglašava Korać.

Zanimalo nas je i kako komentira jednu od glavnih primjedbi o izostavljanju zlokobnog mitinga srpskih radikala, koji se dogodio nedugo prije premijerova ubojstva. Korać nam odgovara kako ne može odgovoriti na to pitanje.

– Šešelj je bio javni nositelj linča protiv naše vlade, a na tom čuvenog mitingu Nikolić je rekao da je i drug Tito isto prije smrti šepao, a Zoran Đinđić ozlijedio je nogu dok je igrao nogomet s prijateljima pa je teško hodao upravo tada. To je taj oproštajni Šešeljev miting prije odlaska u Haag. Očigledno je znao da će biti atentat na Đinđića i zato je najavio krvavo proljeće. Odmah iza Šešelja vidi se Aleksandar Vučić kako strašno plače što njegov idol i politički mentor Šešelj ide u Haag. Dakle, imate Vučića koji grca od suza. Znači, to je čovjek koji sada dvanaest godina vodi Srbiju, tako da se može reći da Srbiju vode oni koji su bili protiv Đinđića – poručuje Korać.

Korać razgovor zaključuje riječima kako je ubijenom srbijanskom premijeru, od svih rečenica koje je izgovorio, samo jedna bila netočna, nažalost po Srbiju, a to je: "Ako netko misli da će mojim ubojstvom promijeniti tijek povijesti Srbije, prevario se." Nažalost, kaže Korać, Đinđićevim ubojstvom promijenjen je tijek povijesti.