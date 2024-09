Tko je šef dm-a koji je završio u Remetincu jer je napao poznanika? Na čelu tvrtke je puna tri desetljeća

– Žao mi je zbog tog incidenta. Pretjerano sam reagirao, no bio sam u šoku i nisam mogao svemu tome vjerovati – branio se pred istražiteljima, kako se neslužbeno doznaje, Mirko Mrakužić (58), predsjednik Uprave dm-a. No te pokajničke riječi nisu mu pomogle jer je na koncu završio u Remetincu u kojem će provesti neko vrijeme. Kazneno je prijavljen za prijetnju, oštećenje tuđe stvari i pokušaj nanošenja teške ozljede. A u Remetincu je završio zbog onog što se, kako je potvrdila policija, dogodilo u 21. rujna u 00.30 u Bosanskoj ulici u Zagrebu.

U to vrijeme, tamo se automobilom, priopćila je zagrebačka policija ne navevši identitete, dovezao 36-godišnjak. Razlog je bio što se trebao sastati s 47-godišnjom poznanicom, s kojom je Mrakužić privatno povezan. No umjesto poznanice, dočekao ga je Mrakužić, koji je bio "naoružan" bejzbol palicom, ali i nožem. Mrakužić se sumnjiči da je prvo bejzbol palicom razbio njegov automobil, a zatim je i nasrnuo na 36-godišnjaka, koji mu je inače poznanik.

Bez osude nasilja

– Ubit ću te! – zaprijetio je Mrakužić 36-godišnjaku. Mrakužić je kod sebe imao i kuhinjski nož pa se 36-godišnjak pobojao za svoj život. Pokušao se obraniti te je namjeravao pobjeći vozilom, no automobil nije uspio pokrenuti. Navodno zato što ga je Mrakužić prethodno razbio. Dok se sve to događalo, netko je očito pozvao policiju, koja je zatim uhitila Mrakužića, dok je 36-godišnjak prevezen u KBC Rebro, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. S obzirom na to da je Mrakužić prijetio ubojstvom, policija mu je vjerojatno pretražila kuću kako bi utvrdila posjeduje li ikakvo oružje.

Kada su pretrage i kriminalističko istraživanje okončani, Mrakužić je za više kaznenih djela prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb gdje je ispitan. Nakon toga, u utorak je doveden pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda jer je tužiteljstvo tražilo da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Sudac istrage je tom zahtjevu tužiteljstva udovoljio, pa će Mrakužić neko vrijeme biti iza rešetaka.

Na Večernjakov upit za komentar slučaja iz središnjice tvrtke, kakve će biti posljedice za čelnog čovjeka dm-a Hrvatska Mirka Mrakužića, je li ponudio ili je pak zatražena njegova ostavka te boje li se kako bi se Mrakužićev čin mogao odraziti na poslovanje hrvatskog dijela dm-a, Ivan Horvat, voditelj marketinga i OCR-a dm-a za regiju Adria, kazao je samo kako mogu potvrditi da je njihov direktor tijekom vikenda bio uključen u privatni incident.

– Molimo za razumijevanje što ne možemo dati daljnje izjave jer događaj nije povezan s poslovanjem dm-a. Od prvog dana našeg poslovanja u Hrvatskoj dm djeluje kao uzoran član poslovne, ali i šire zajednice, čiji razvoj i boljitak kontinuirano podržavamo. Tijekom gotovo 30 godina postali smo najomiljenija drogerija i jedan od najpoželjnijih poslodavaca. Naši djelatnici i kupci su nam na prvom mjestu te, s njihovim potrebama na umu, dm nastavlja poslovati pod vodstvom ostalih dugogodišnjih prokurista i članova Uprave – izjavio je Horvat.

Gotovo 30 godina na čelu

Zadnja rečenica se, zapravo, može shvatiti i kako je Mrakužić već bivši, no decidiranog odgovora nema. S jedne je strane razumljivo da se kompanija ne miješa u privatne odnose svojih zaposlenika. No bez obzira na to što je, kako se ispostavilo, incident "privatno" motiviran, čudi izostanak osude nasilja u bilo kakvom obliku, bilo da je motivirano privatno ili poslovno. Tim više što je riječ o tvrtki koja u Hrvatskoj već 14 godina zaredom najpoželjniji poslodavac – upravo s Mrakužićem, koji joj je gotovo puna tri desetljeća na čelu.

A pritom se ne vrednuje samo plaća koja je u lanjskoj poslovnoj godini u tom njemačkom drogerijskom lancu dosegnula vrtoglavih 1672,32 eura po prodavaču, 12% više nego godinu prije – a redovito isplaćuje i 13. plaću u visini mjesečnih primanja, božićnice, regrese, 1400 eura za svako novorođenče... – nego i međuljudski odnosi, doprinos i obilne donacije zajednici i slično... Top hrvatski poslodavac lanjsku je poslovnu godinu završio s prometom od 441,7 milijuna eura, gotovo 25% većim nego godinu prije, s više od 2000 zaposlenih (od čega su 84% žene), a činjenica je i da više od 85% kupaca u dm-u žena.

Mrakužić je u dm-u od 1997., kad je promet kompanije iznosio oko 4 milijuna kuna (oko 532 tisuće eura), do 2002. bio član Uprave, a otada na poziciji direktora na kojoj sigurno ne bio ostao kao jedan od najdugovječnijih u Hrvatskoj da je brojke i reputaciju dm-a gradio na aferama. Nema njegove službene biografije niti je na društvenim mrežama te je malo poznato da je završio Kineziološki fakultet i da se bavio borilačkim vještinama. U poslovnim krugovima je poznat kao sposoban, zabavan i kreativan menadžer koji voli moć – a i da ga vole. Dva puta je bio u braku i ima petero djece.

Prije nekoliko godina ga se spominjalo među poduzetnicima koji su kupili automobile od Ivana Inje Bašića, poznatog trgovca luksuznim automobilima i njegovih suradnika koji su u koordiniranoj akciji policije i USKOK-a u Zagrebu uhićeni zbog sumnje u utaju poreza – da su u Hrvatsku uvozili skupocjena vozila, prodavali ih i izbjegavali plaćanje PDV-a i druga davanja. Tada je, pisali su mediji, među kupcima bio i Mrakužić koji je kupio Audi Q7 za 55.000 eura. Nacional je pak nedavno, među ostalim, Mrakužića povezivao s aferom gradnje Z-centra u Zagrebu tvrdeći kako je, prema tvrdnjama bivšeg poslovnog partnera, tajni vlasnik ili suvlasnik niza tvrtki koje u svom vlasništvu imaju dm-ove poslovne prostore, a preko njih je i tajni partner u izgradnji Z-centra. No Mrakužić je to demantirao tvrdeći kako je riječ o lažnim optužbama koje je "provjerila i vrlo temeljita interna revizija grupe dm-drogerie markt".

