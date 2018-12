Tijekom blagdana smanjite stres, alkohol i očekivanja

Mir, sreća, blagostanje - to su riječi koje se u blagdansko vrijeme najčešće izgovaraju. No, ima još jedna, ona koju stvarnost nameće kao upozorenje - nasilje. Podaci pokazuju da je nasilja u obitelji najviše tijekom blagdanskog razdoblja. Zašto je tome tako i kako to izbjeći?

Alkohol kao izlika za nasilje

- U vrijeme blagdana doista je povećano nasilje i broj prijava za nasilje. Nekoliko okolnosti tome pridonosi, kao vrlo visoka očekivanja od blagdana. Ljudi žive jako napetim, ubrzanim i stresnim životom pa blagdani ostave prostora da se neki nerazjašnjeni sukobi i nesporazumi u obitelji ogole i pokušaju riješiti upravo u to vrijeme, što dovodi do velikih razočaranja pa to stvara prostor za tenzije. U vrijeme kada smo konačno svi zajedno, na površinu izbijaju nesuglasice koje se pokušavaju razriješiti, ali umjesto mirnih rješenja dolazi do konflikta i nasilnih reakcija. Za vrijeme blagdana pije se i više alkohola koji smanjuje inhibicije, povećava ljubomoru i dovodi do toga da se krivo procjenjuju poruke i ponašanja, što u konačnici dovodi do distorzije stvarnosti pa u takvim situacijama ljudi koji su pod velikim stresom ili oni koji imaju krivu sliku o sebi pod utjecajem alkohola mogu nasilno reagirati - pojasnila je psihologinja i sociologinja Marina Ajduković.

Uz opasku da se nasilje događa zato što je nasilnik odlučio biti nasilan, pritom misleći i da zbog takva ponašanja neće imati nikakvih posljedica, psihologinja Senka Sekulić Rebić, također kao poticaj za nasilje u obitelji tijekom blagdana navodi alkohol.

- U te dane, zbog održavanja same slike savršenih blagdana, povećani su zahtjevi prema svima nama. Djeca su na praznicima, roditelji ne rade, dođe i netko od rodbine i prijatelja, veći je broj ljudi u kući, upućeni su jedni na druge, dinamika je gušća, pa je i veći broj nasilnih činova. Ipak, ništa od toga nije uzrok jer je jedini uzrok to što je nasilnik odabrao biti nasilan, a nasilnik je nasilan i pod utjecajem alkohola i bez alkohola, samo što mu alkohol često služi kao izlika i prostor da odgovornost sa sebe prebaci na nešto drugo pa mu je krivo to što je previše djece, galama, gužva. Financijski pritisak je isto jedan od okidača. Zbog održavanja slike savršenog Božića svi bi htjeli kupiti darove, hranu, što stvara stres i izaziva frustraciju i nesklad onoga što bismo htjeli i onoga što si možemo priuštiti.

Tijekom blagdana se dodatno pojačaju očekivanja od muškaraca i žena da budu u skladu sa svojim rodnim ulogama, da žene ulože značajne količine energije u održavanje blagdanske atmosfere, što uključuje kuhanje, spremanje, organiziranje obiteljskog druženja, a kod muškaraca je potaknuto konzumiranje alkohola. Sve to može pojačano "trigerirati" obiteljsko nasilje u onim situacijama gdje imamo nasilnika koji uočava da nešto ne ide po "zadanom" scenariju - kazala je S. Sekulić Rebić.

Previše obaveza

Da bismo nasilje izbjegli, Ajduković savjetuje da svi koji znaju da su skloni nasilnom ponašanju pod utjecajem alkohola budu odgovorni i smanje pijenje alkohola.

- Treba imati i realna očekivanja jer u tim danima nećemo biti bolji partneri i roditelji nego inače. Često se i puno toga želi napraviti u to vrijeme, no ne bismo si trebali zadavati više obveza nego što ih možemo obaviti jer inače dolazi do stresa, a kada smo pod stresom, gubimo kontrolu i dolazi do nasilja - poručuje Ajduković, dok Sekulić Rebić počiniteljima nasilja savjetuje da se izdvoje iz okoline prema kojoj su nasilni i potraže pomoć te preuzmu odgovornost za nasilno ponašanje koje je isključivo na njima. Onima koji trpe nasilje, poručuje da potraže podršku, ne pokušavaju zadržati sliku "savršenog Božića" i prijave nasilje, a institucijama, pogotovo policiji, savjetuje da kada dođu na intervenciju i vide udarce, vrijeđanje - svaku takvu prijavu obiteljskog nasilja shvate ozbiljno.

