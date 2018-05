Pantovčak: Jandroković laže! Jandroković: Tako se ne saziva ni sjednica vatrogasnog društva

Šamaranje na relaciji Banski dvori Pantovčak ne prestaje. Nakon što je Gordan Jandroković, glavni tajnik HDZ-a i šef Sabora, optužio da predsjednica premijeru nije najavila da će poslati zahtjev za sazivanjem zajedničke sjednice Vlade te da ga je poslala za vrijeme trajanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, uslijedio je žestok neslužbeni odgovor Ureda predsjednice RH.

– Gordan Jandroković laže kako bi se dodvorio premijeru! Predsjednica je baš na sjednici VNS-a premijeru najavila da će mu tijekom poslijepodneva poslati zahtjev za zajedničkom sjednicom Vlade na temu demografije jer više ne može odgađati rješavanje tog problema. Lako se u urudžbenom uredu Vlade može provjeriti da je taj zahtjev stigao između 15 i 15.30 sati. Osim toga, na zadnjem sastanku pretprošle nedjelje na kojem su bili premijer Plenković, Jandroković i Davor Božinović predsjednici su rekli neka se okani problema demografije i blokiranih jer su to teme koja su sada IN, a uskoro će izaći iz mode – oštro su reagirali u Uredu predsjednice. Neshvatljiva im je i teza Banskih dvora prema kojoj je predsjedničin cilj bio da joj Vlada odbije sjednicu.

– Pa što je onda nisu sazvali, ako je to bio cilj, pa je na taj način zeznuli – čude se u Uredu.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković oko podneva je reagirao na neslužbeni odgovor Ureda predsjednice.

- Jutros sam govorio o svom viđenju situacije, i rekao da smatram da takav pristup nije ozbiljan jer nije dogovoren s predsjednikom Vlade, jer je proceduralno poslan dopis bez ikakvih popratnih materijala, tako se ne saziva ni sjednica vatrogasnog društva u nekom selu – kaže Jandroković. Možda je, nastavlja, promašio kad je govorio o terminu kad je zahtjev iz Ureda predsjednice poslan u Vladu.

- Je li to otišlo u vrijeme same sjednice ili nakon, tu sam možda promašio, to nije bitno ni meritum, to je iza leđa poslano, to nije u redu, i uz ovakvu proceduralnu pogrešku zaslužuje naziv neozbiljno – tvrdi Jandroković.

Posebno se osvrnuo na opasku iz Ureda predsjednice da je ona u nekoliko navrata razgovarala s premijerom i predsjednikom Hrvatskog sabora o temi demografije i blokiranih, a od njih dvojice je dobila odgovor - Ta tema je sada in, ali će brzo izaći iz mode

- Nisam nikoga uvrijedio jutros, ali ono što je rečeno u zadnjem dijelu neslužbenog izvora iz ureda predsjednice (a neslužbenih mi je izvora preko glave), to je beskrupulozna laž i takvo što nije dostojno da izađe iz Ureda predsjednice – kritizira Jandroković. Potvrđuje da je u nedjelju navečer bio jedan neformalni sastanak u Vladi, ali i da se o temi demografije razgovaralo više puta.

- Gotovo svaki put se govori i o demografiji, ona jest najavljivala mogućnost sazivanja sjednice, a premijer joj je rekao da to nije za sjednicu Vlade, da postoji Vijeće za demografiju. Ovdje se ne radi o namjeri da se pomogne demografskim mjerama, nego o običnom politikantstvu – poručuje Jandroković.

Na komentar novinara da je HDZ podržavao predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović kad je isto tražila od bivšeg premijera Zorana Milanovića, a sada joj taj zahtjev za sjednicom Vlade zamjeraju, Jandroković uzvraća kako ne zna kakav je odnos ona imala s Milanovićem jer je on tada bio oporba, ali, dodaje, nije mi važno što je bilo u ono vrijeme.

- Želim raščistiti što se dogodilo s obzirom na to da su iz ureda na vrlo ružan način govorili o meni, neću dozvoliti te difamacijske kampanje, kada nemate argumente idete ad hominem, ispod svake razine – poručio je Jandroković.

Jandroković je ranije danas komentirao aktualna događanja.

– Ako ste primijetili do sada, svaki put kada bi se dogodila ovakva situacija djelovao sam smirujuće i smatram da između predsjednice i predsjednika Vlade ne treba biti ovakvih tenzija. Međutim, ovoga puta mi je teško shvatiti potez predsjednice. Imali smo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Koliko sam informiran, u isto vrijeme poslan je poštom ovaj zahtjev za održavanje sjednice, a da to nije bilo priopćeno. Ne znam koliko je to ozbiljno, riječ je o ozbiljnoj temi demografije. Demografija je jedna od najvećih izazova s kojima se Hrvatska susreće. Takvoj temi treba se pristupiti ozbiljno. Slanje dopisa bez popratnih materijala, bez objašnjenja što sadrže mjere, taj pristup nije ozbiljan – kazao je Jandroković, javlja N1.