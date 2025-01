Temperature padaju do -11 °C: Zbog hladnoće izdano upozorenje, bit će i guste magle

Vrijeme će u subotu biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će biti hladno, prijepodne uz čestu maglu ili nisku naoblaku, no lokalno se mogu i dulje zadržati. Vjetar će biti slab, navečer na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura, rijetko na udare i olujna, oslabjeti sredinom dana, a navečer će zapuhati jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od -7 do -2, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i do -11, na Jadranu većinom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna bit će od -1 do 3, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 7 i 12 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog lokalno guste magle, izdana su žuta upozorenja za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. "Budite na oprezu zbog rasprostranjene, lokalno guste magle. Moguć je izraženiji utjecaj na svakodnevne vanjske aktivnosti. Moguć je prekid rada zračnih luka te kašnjenja kao i otežano prometovanje uslijed izrazito smanjenje vidljivosti zbog čega putovanja mogu potrajati dulje od uobičajenog", ističe DHMZ.

Osim zbog magle, za gospićku regiju izdano je i upozorenje iznimno niske temperature. "Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika", upozorio je DHMZ. Uz to, žuto upozorenje zbog vjetra je izdano za riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Dalmaciju.

"I nedjelju na kopnu hladno jutro. Zapuhat će jugozapadnjak uz postupan porast naoblake, a mjestimične slabe oborine moguće su u Gorskoj Hrvatskoj. Prvi dani sljedećeg tjedna donijet će jačanje jugozapadnjaka, osjetan porast temperature zraka i promjenjivo vrijeme, ponegdje uz mogućnost kiše. Prema najavi, u Zagrebu bi od ponedjeljka trebala temperatura porasti na čak 15 stupnjeva!

Na Jadranu također promjenjivo, te još vjetrovitije, uz većinom jako jugo. Mjestimična kiša češća će biti na sjeveru, u utorak i drugdje, uz moguće pljuskove i grmljavinu. Nakon hladnog jutra u nedjelju, ponovno toplije", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

