Temperature na moru idu do 30 °C, evo što nas čeka do kraja tjedna

Danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku i poneki pljusak; najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 na kopnu te između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva na obali i otocima.

Malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom moguć je ponajprije na sjevernom Jadranu, gorskim predjelima i unutrašnjosti Dalmacije, a navečer u Slavoniji, javlja DHMZ.

Najviše sunčanog vremena bit će u sjevernim predjelima.

Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro umjerena bura i istočnjak, potom slab do umjeren jugozapadnjak i jugo.

Prognoza za sutra

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Uz pojačani dnevni razvoj oblaka, u gorskim predjelima te u unutrašnjosti Dalmacije lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab.

Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočnjak, na jugu jugoistočnjak, a potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 23, a najviša dnevna od 23 do 28 u unutrašnjosti te od 27 do 31°C uz obalu.

U danima koji slijede na kopnu i dalje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U utorak i četvrtak poneki pljusak praćen grmljavinom očekuje se uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, a u srijedu i u središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, temperatura u porastu, pa će danju biti vrlo toplo. Na Jadranu u nastavku idućeg tjedna pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, gdje će biti i vruće. Povremeno više oblaka očekuje se na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Istre, a ponajprije u srijedu, te se očekuju mjestimični pljuskovi i grmljavina.

Vjetar uglavnom slab zapadni i jugozapadni te sjeverozapadni, piše HRT.